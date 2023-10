Bezirkstagswahl in Oberbayern: Sie vertreten den Stimmkreis im Sozialparlament

Martina Keßlers (CSU) Wiedereinzug ist bestätigt. Hoffnungen darf sich aufgrund des Wahlerfolgs der Freien Wähler Ludwig Bayer machen. Hat auch die AfD Chancen?

Im Verlauf des Sonntagabends gab es so manchen Moment, in dem Martina Keßler daran zweifelte, ob sie als Direktkandidatin wirklich wieder in den Bezirkstag einziehen wird. Im Café Zeitlos hatte sie zusammen mit anderen CSU-Kolleginnen und -Kollegen die Wahlergebnisse für Matthias Enghuber verfolgt, "und zeitweise dachte ich mir, mich würde dasselbe Schicksal ereilen". Im Laufe des Montags zeichnete sich dann aber ab, dass sie den Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen ein zweites Mal im oberbayerischen Bezirk vertreten darf. Am Dienstag stand schließlich das Ergebnis final fest: Mit 31,1 Prozent übernimmt sie die Führung unter den Direktkandidaten.

Die Wirtschaftsförderin beim Landkreis Augsburg wurde 2018 erstmals mit 34,1 Prozent in das Gremium gewählt. "Ich konnte daran mitwirken, dass der Kulturpreis des Bezirks Oberbayern erstmals in Neuburg an die Neuburger Fadenspieler verliehen werden konnte und dass erste Schritte in Richtung einer professionellen Aufbereitung der kulturhistorischen Sammlung im Donaumoos getan werden konnten - ein wichtiger Beitrag zur Heimatpflege", zieht sie Bilanz ihrer Arbeit.

Freude bei Martina Keßler über Wiedereinzug in den Bezirkstag getrübt

Kulturelle Belange sind allerdings nur ein kleiner Aufgabenbereich des Bezirks. 90 Prozent seiner Ausgaben wendet er für soziale Hilfen auf, etwa für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen oder für finanzielle Unterstützungen für pflegebedürftige Menschen. Aus diesem Grund wird der Bezirkstag auch als "Sozialparlament" bezeichnet. Für Martina Keßler war es in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Leistungen des Bezirks auch vor Ort erreichbar sind. "Mit dem Krisendienst Psychiatrie, einer telefonischen Hotline bei psychischen Akutsituationen, oder der zusätzlichen Beratung zur Eingliederungshilfe im Pflegestützpunkt ist das bereits gelungen", sagt sie.

Die Freude über ihren Wiedereinzug ist allerdings durch das Ausscheiden ihres Parteikollegen Matthias Enghuber aus dem Landtag getrübt. Zusammen mit Rita Schmidt (Listenkandidatin Bezirkstag) und Andy Vogl (Listenkandidat Landtag) hätten sie gemeinsam den Wahlkampf bestritten und zusammen gekämpft. "Ich freue mich, dass ich weiterarbeiten darf", aber zum Feiern sei ihr nicht zumute gewesen.

Ludwig Bayer zieht wohl über die Liste in den Bezirkstag ein

Die zweitmeisten Stimmen bei der Bezirkstagswahl konnte Ludwig Bayer von den Freien Wählern auf sich verbuchen. 26,1 Prozent wählten den 70-jährigen Landwirt aus Stepperg. Damit hat er einen satten Zuwachs gegenüber 2018 bekommen: Damals holte er 14,6 Prozent der Direktstimmen. Ob auch er erneut in den Bezirkstag gewählt wurde, steht noch nicht fest; das Endergebnis der Bezirkstags-Listenwahl gibt es voraussichtlich erst am Donnerstag. Doch aufgrund des guten Abschneidens der Freien Wähler und seiner vorderen Listenplatzierung (Platz 8) hat er berechtigte Chancen, wieder einzuziehen.

Platz 3 der Bezirkstags-Direktstimmen geht an Christina Wilhelm von der AfD. Auch sie konnte gegenüber ihrem Vorgänger von 2018 zulegen: 17,2 Prozent wählten die AfD-Kreisvorsitzende, der damalige Direktkandidat Franz Neumann erhielt 14,2 Prozent. Ihr Einzug in den Bezirkstag über die Liste (Platz 30) gilt als unwahrscheinlich.

Auf den hinteren Plätzen landeten Gertrud Hecht aus Waidhofen von den Grünen (8,3 Prozent), Mini Forster-Hüttlinger aus Oberhausen von der SPD (5,6 Prozent) und Franz Märtl aus Neuburg von der FDP (2,9 Prozent).