Blackout: Wenn im Landkreis plötzlich nichts mehr geht

Gemeinden und Rettungskräfte informieren sich über die Auswirkungen eines möglichen bundesweiten Stromausfalls. Auch die Bürger sollen Vorkehrungen treffen.

Es ist kaum vorstellbar: Im ganzen Land gibt es tage- oder gar wochenlang keinen Strom mehr. Licht, Heizung, Herd, Kühlschrank, Waschmaschine, Fernseher, Festnetztelefon, Internet – nichts geht mehr. Das Handynetz fällt aus, Züge, U-Bahnen und Straßenbahnen kommen zum Erliegen. Auch die Wasser- und Abwasserversorgung funktioniert schon bald nicht mehr. An den Geldautomaten kann kein Bargeld mehr abgehoben werden, das jetzt notwendig ist, weil nirgendwo mehr eine Kartenzahlung möglich ist. Supermärkte werden gestürmt. An den Tankstellen gibt es keinen Treibstoff mehr, in der Landwirtschaft fallen Melkmaschinen und Belüftungsanlagen aus ...

Prognosen, ob es in Deutschland, in Europa zu einem solch großflächigen Stromausfall, einem sogenannten Blackout, kommen kann, sind schwer abzugeben. Während etwa das Österreichische Bundesheer davon ausgeht, dass ein Blackout innerhalb der nächsten drei Jahre als „wahrscheinlich“ gilt, stuft der Berliner Senat nach Aussagen von Experten dieses Szenario als „sehr unwahrscheinlich“ ein. Auch seitens des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft wird aktuell nicht mit größeren Blackouts gerechnet. Gleichwohl könne es in den kommenden Wintermonaten zu einer „Strommangellage“ von einigen Stunden kommen. Das heißt, dass sich die Menschen möglicherweise beim Stromverbrauch einschränken werden müssen, indem sie für einige Stunden am Tag den Verbrauch reduzieren und in dieser Zeit etwa keine Waschmaschinen und Trockner nutzen.

Neuburg-Schrobenhausen informiert sich über Ursachen für einen Blackout

Nichtsdestotrotz ist ein Blackout nicht gänzlich auszuschließen. Dass plötzlich „nichts mehr geht“, kann viele Gründe haben – angefangen bei extremen Wetterverhältnissen über Stromungleichgewichte, die etwa durch die Energiewende verursacht werden, bis hin zu terroristischen oder Cyber-Attacken. Die Wahrscheinlichkeiten einiger dieser Ursachen steigen von Jahr zu Jahr an – davon ist zumindest die Notfall- und Krisenmanagerin Dr. Sandra Kreitner überzeugt. Sie war am Montag auf Einladung des Landratsamtes und der Bundeswehr in Neuburg zu Gast, um verschiedene Szenarien bei einem Blackout zu beschreiben und Lösungsansätze zu geben. Sandra Kreitner hat sich auf das Thema Blackout spezialisiert und berät Kommunen und Einrichtungen, wie sie sich für einen solchen Notfall aufstellen können.

Bei einem flächendeckenden Blackout, der mehrere Bundesländer oder sogar die ganze Republik betrifft, übernimmt federführend für den Freistaat das bayerische Innenministerium die Koordination. Doch vor Ort müssen die Landkreise und Kommunen den Katastrophenschutz umsetzen. Bedingt durch die weltpolitische Lage beschäftigen sich derzeit viele von ihnen mit der Möglichkeit größerer Stromausfälle. Am Montagabend haben sich nun auch in Neuburg rund 80 Vertreter von Landkreis, Gemeinden, Feuerwehren, Bundeswehr, THW, BRK, Polizei, Kreiskrankenhaus und Stadtwerke mit dem Thema auseinandergesetzt. Sandra Kreitner informierte die rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber, was im Falle eines Blackouts passieren kann und wie sich der Landkreis und die Kommunen auf einen solchen „Worst Case“ vorbereiten können.

Natürlich ist der Landkreis als Katastrophenschutzbehörde für einen längeren Stromausfall bereits gerüstet, betont Landrat Peter von der Grün im Gespräch mit unserer Zeitung. So verfügt er beispielsweise über ein festinstalliertes Stromaggregat, das die wichtigsten Bereiche im Krisenfall weiterhin mit Elektrizität versorgt sowie über Funk- und Satellitenkommunikation, über die Kontakt zu Hilfsorganisationen und anderen Behörden gehalten werden kann.

Die Veranstaltung am Montag sei der Auftakt gewesen, das Thema unter die Lupe zu nehmen. Wo nötig, wird die Katastrophenschutzbehörde ihren Notfallplan aktualisieren und anpassen, sagt dessen Leiter Matthias Hentschel. Die Ergebnisse würden dann mit den Gemeinden kommuniziert, die wiederum für sich Strategien überlegen. Dazu gehört etwa, im Krisenfall eine notstromversorgte Anlaufstelle für die Bevölkerung einrichten zu können.

Bürger sollen sich für den Fall eines Blackouts im Lebensmitteln ausstatten

Unabhängig davon, wie gut Rettungskräfte und Organisationseinheiten auf einen möglichen Blackout vorbereitet sind: Im Fall der Fälle ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen selbst versorgen und um sich selbst kümmern können. Aus diesem Grund lautet der Appell, dass sich alle Bürger Gedanken darüber machen, wie sie sich für den Ernstfall rüsten wollen. Da geht es unter anderem um Lebensmittel- und Wasservorräte, um batteriebetriebene Lichtquellen, um alternative Möglichkeiten zum Kochen oder Heizen. Aber auch darum, wie man mit Familienmitgliedern in Kontakt tritt, wenn das Telefon nicht mehr funktioniert. „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisieren. Es geht nicht um Panikmache, sondern dass man sich jetzt ohne Stress und Not in Ruhe Gedanken macht und Vorkehrungen trifft“, sagt Peter von der Grün.

Umfassende Informationen zu einem großflächigen und länger andauernden Stromausfall und wie man sich darauf vorbereiten kann, gibt es im Internet unter anderem auf den Seiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder auf der Homepage von Dr. Sandra Kreitner.