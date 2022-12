BLLV ehrt seinen ehemaligen Vorsitzenden "Josi" Voigt

Die Lehrerinnen und Lehrer im Kreisverband blicken bei ihrem Jahresabschluss auf die vergangenen beiden Jahre zurück und ehren langjährige Mitglieder.

Rund 50 Lehrkräfte und Pensionisten konnten sich vor Kurzem wieder bei einer Jahresabschlussfeier des BLLV-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen treffen und austauschen. Der ehemalige Vorsitzende Josef Voigt und sein Nachfolger Bernd Hälbig erinnerten daran, dass der Kreisverband trotz der Pandemie einiges an Aktivitäten angeboten hatte. So ging es etwa im Februar 2020 zum Skifahren nach Söll, und bei den Personalratswahlen im Jahr 2021 erzielte der BLLV ein Spitzenergebnis. Acht von neun Sitzen wurden von BLLV-Mitgliedern erobert. Im Juli 2021 fand schließlich das Treffen der Verwaltungsangestellten statt. Bei der Mitgliederversammlung im Mai 2022 verabschiedete sich Josef Voigt als Vorsitzender des Lehrerverbandes, da er zum Schuljahresende in den Ruhestand eintrat. Als Nachfolger wurde Bernd Hälbig, Rektor an der Grund- und Mittelschule Aresing, installiert.

BLLV: Josef Voigt wird als ehemaliger Kreisverbands-Vorsitzender geehrt

Ein Hauptprogrammpunkt der Jahresabschlussfeier war dann auch die Ehrung von Josef Voigt, der neun Jahre lang an der Spitze des Kreisverbandes stand und sich große Verdienste erwarb. So konnte er unter anderem die Mitgliederzahl während seiner Amtszeit um fast 100 Personen steigern. Im Moment sind fast 450 Lehrerinnen und Lehrer im BLLV-Kreisverband organisiert. Ein weiteres Betätigungsfeld von Josef Voigt war, so Bernd Hälbig, seine umfassende Tätigkeit im örtlichen Personalrat, den der ehemalige Rektor der Grundschule Berg im Gau mit großem Engagement als Vorsitzender führte. "Aber auch der Junge BLLV lag Josef Voigt sehr am Herzen", betonte Bernd Hälbig. Inzwischen säßen zwei Jung-BLLVler im Vorstand und drei weitere sind Beisitzer, was auch ein Verdienst von Josef Voigt sei.

Schließlich erhielt "Josi", wie Voigt von allen genannt wird, eine Ehrenurkunde für seine herausragende Amtszeit sowie ein Geschenk für sein Radfahr-Hobby. Auch wenn Josef Voigt nicht mehr Vorsitzender ist, er bleibt dem BLLV als Pressewart und Organisator von Veranstaltungen erhalten und ist weiter Mitglied im Vorstand.

Annemarie Fischer und Anita Lösch (von rechts) wurden für ihre 40- bzw. 25-jährige BLLV-Mitgliedschaft von Bernd Hälbig geehrt. Foto: Richard Abspacher

Aber auch andere Ehrungen langjähriger Mitglieder standen auf dem Programm. So erhielten unter anderem Anita Lösch (25 Jahre BLLV-Mitglied) und Annemarie Fischer (40 Jahre) für ihre jahrzehntelange Verbandstreue Urkunden überreicht.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte das "Sextett" für beste Unterhaltung. Eine Spendenaktion zugunsten der BLLV-Kinderhilfe erbrachte stolze 1785 Euro, die Kassier Hermann Nieswohl aus der BLLV-Kasse auf 2222 Euro aufrundete.