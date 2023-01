Brennende Abfalleimer und Autos: Polizei im Raum Neuburg zieht Silvesterbilanz

In der Silvesternacht ist die Polizei vermehrt im Einsatz. Die Beamten verzeichnen Brände, Alkoholfahrten und Streitereien.

In und um Neuburg ist nicht nur am Himmel mit zahlreichen Raketen und Böllern einiges los gewesen. Das Einsatzgeschehen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord verlief in der Silvesternacht durchaus lebhaft. Die Beamtinnen und Beamten mussten zum Jahreswechsel insgesamt 361 Einsätze mit Silvesterbezug bearbeiten. Der Einsatzzentrale wurden 38 verletzte Personen gemeldet, der gesamt entstandene Schaden beträgt rund 235.000 Euro.

Bei 25 Körperverletzungen wurden 30 Personen verletzt, eine davon schwer. Die Einsatzkräfte verzeichneten zudem 34 Sachbeschädigungen und 53 Ruhestörungen. Zudem wurden bei 19 Verkehrsunfällen sechs Personen verletzt.

In Neuburg kontrollierten die Beamten einen alkoholisierten Autofahrer, außerdem kam es zu einem Streit, der eskalierte. Gegen 7.30 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße 2027, zwischen Wengen und Kunding, ein Auto mit geplatztem Reifen auf der Straße festgestellt. Am Steuer des Fahrzeuges saß ein 19-jähriger Rennertshofener und schlief offenbar. Nachdem er geweckt worden war, versuchte er zunächst mit dem Auto wegzufahren. Als dies misslang, flüchtete er zunächst zu Fuß. Er konnte jedoch durch eine Polizeistreife in Kunding aufgegriffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein eingezogen und eine Blutentnahme durchgeführt. Auf den Rennertshofener kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

Zahlreiche Silvestereinsätze beschäftigen Polizei im Raum Neuburg

Gegen 23.45 Uhr kam es in Neuburg in der Ostendstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 28-jährigen Neuburger und einer 21-jährigen Neuburgerin. Im weiteren Verlauf schlug der 28-Jährige auf die jüngere Frau ein. Diese wurde hierdurch im Gesicht verletzt und musste sich mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus begeben. Beide Beteiligte waren alkoholisiert. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Zum ersten von insgesamt 13 Einsätzen kam es bei der Ingolstädter Feuerwehr am Silvestertag bereits gegen 11.30 Uhr. Der Löschzug wurde wegen eines Brandes in einem Keller gerufen, vor Ort stellt sich heraus, dass angebrannte Zigarettenreste der Grund zur Alarmierung waren. Im Laufe des Abends kam es zu mehreren Einsätzen. Unter anderem zu dem Brand von vier Abfalleimern, dem Brand von zwei Fahrzeugen, aber auch dem Brand an einem Gebäude.

Insgesamt waren in der Silvesternacht etwa 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Friedrichshofen, Gerolfing, Unsernherrn, Brunnenreuth und Mailing im Einsatz sowie ca. 10 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Haunstadt im Gerätehaus in Bereitschaft.

Dennoch sprach die Polizei Ingolstadt von einer friedlichen Stimmung. Zum Jahreswechsel strömten hunderte Schaulustige zur Konrad-Adenauer-Brücke. Die Brücke wurde für den Fahrzeugverkehr ab 23.30 Uhr gesperrt und die Omnibusse der INVG wurden für diesen Zeitraum umgeleitet. Bei für diese Jahreszeit milden Temperaturen wurde das neue Jahr durch die Besucher mit Raketen und Böllern begrüßt. Hierbei kam es zu keinen Sicherheitsstörungen und es herrschte eine friedliche, ausgelassene Stimmung. Gegen 1.30 Uhr konnte die Brücke für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden. Auch im Altstadtbereich hielten sich die Feierlustigen ausnahmslos an die Allgemeinverfügung der Stadt Ingolstadt.

Insgesamt war in der Silvesternacht festzustellen, dass grundsätzlich eine friedliche und freundliche Stimmung unter den Feiernden herrschte, bilanziert die Ingolstädter Polizei. Lediglich nach Mitternacht mussten die Beamten der Polizeiinspektion Ingolstadt wegen einiger Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und vereinzelten Körperverletzungsdelikten tätig werden. Das „Böllerverbot“ wurde von den Besuchern der Innenstadt akzeptiert. (AZ)