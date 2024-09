BRK bringt wieder Hilfsgüter nach Rumänien

Mithilfe großzügiger Geld- und Sachspenden hat die Humanitäre Hilfe des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) auch in diesem Jahr wieder Hilfsgüter nach Rumänien gebracht. „Rumänien ist zwar EU-Mitglied und in manchen städtischen Zentren wirkt es sehr modern. Abseits davon ist es jedoch nach wie vor ein armes Land, das gerade im sozialen Bereich Hilfe sehr gut brauchen kann und gerne annimmt“, teilt das BRK mit. Mitte August wurde deshalb ein voll beladener Lastwagen auf die rund 1200 Kilometer lange Reise geschickt, gefolgt von einer fünfköpfigen Mannschaft der Humanitären Hilfe, die beim Abladen und Verteilen vor Ort half.

BRK-Hilfstransport erreicht bedürftige Regionen in Rumänien

Die Fahrt der Helfer diente auch dazu, sich ein Bild über die Nöte der Menschen und die Situation in den Krankenhäusern und in Pflegeheimen zu machen sowie um weitere Kontakte zu knüpfen. Seit dem letzten Transport im August 2023 wurden wieder fleißig Sachspenden gesammelt. Der Bedarf wird seit Jahrzehnten von Dr. Rodica Leporda vor Ort ermittelt. Sie weiß genau, was in den schlecht entwickelten Regionen gebraucht wird: Schulbänke und -tische, Pflegebetten, Rollstühle, Kinderwägen und Spielzeug, Kleidung sowie medizinisches Material und Hygieneartikel.

Eindrücke beim Abladen in Rumänien. Durch die Unterstützung des Bistums in Hermannstadt konnten die Hilfsgüter an einem sicheren Ort bis zur Verteilung gelagert werden. Foto: BRK

Das Abladen und Verteilen in Sibiu (Hermannstadt) ging schnell vonstatten, da vor Ort Mitarbeiter aus den unterstützten Krankenhäusern und Pflegeheimen mithalfen. Rodica Leporda stellt durch Besuche in den Einrichtungen sicher, dass die Ware auch wirklich dort ankommt, wo sie benötigt wird. „Wir haben im vergangenen Jahr wieder großartige Unterstützung erhalten. Dadurch konnte viel Gutes bewirkt werden. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die diese Hilfe möglich machten“, wird Anton Gutmann, Vorsitzender des Vereins, zitiert.

Wer die Arbeit der Humanitären Hilfe mit Spenden unterstützen möchte, kann dies auf folgendes Spendenkonto tun: Förderverein Humanitäre Hilfe im BRK Neuburg-Schrobenhausen e.V., IBAN: DE92 7205 1210 0000 0505 00. (AZ)