BRK-Kreisverband schnürt 125 Lebensmittelpakete

Neben dem VdK bekommen auch die Schrobenhauser Tafel, die AWO und das Jugendamt die Essensspenden.

125 Lebensmittelpakete hat der BRK-Kreisverband im Rahmen der Humnitären Hilfe wieder für den VdK geschnürt - und das trotz einer massiven Steigerung der Lebensmittelpreise um 30 Prozent. „Neben dem VdK im Landkreis erhalten auch die Schrobenhausener Tafel, die AWO und das Jugendamt von uns diese Päckchen“, erläutert BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann. Die Humanitäre Hilfe stehe nicht nur für Hilfstransporte nach Rumänien oder in die Ukraine bereit, sondern sorge sich auch um die Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Ort.

Werner Helmrich und Martin Ulrich von der Humanitären Hilfe waren gemeinsam mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern in den letzten Tagen mit dem Einkaufen und Einpacken beschäftigt. Die 125 Pakete hat die Neuburger Firma Hamo-Kartonagen gespendet. „Wir haben darauf geachtet, dass in jedem Paket die gleichen Produkte vorhanden sind“, betont Werner Helmrich. Neben Nudeln, Konserven, Reis und Mehl, Zucker, Lebkuchen und Spekulatius sind die Fischdosen für viele Beschenkte sehr willkommen.

VdK: Anfragen für die Lebensmittelpakete kamen schon im September

„Gerade wenn die Mühlen der Bürokratie im Vergleich zur aktuellen Notlage zu langsam mahlen, freuen sich unsere Kundinnen und Kunden sehr über so ein Weihnachtsgeschenk“, weiß Sandra Andritschke. Und Bernhard Peterke fügt hinzu: „Die ersten Anfragen, ob wir auch in diesem schwierigen Jahr wieder Lebensmittel-Packerl vom BRK-Kreisverband erhalten, kamen bereits im September bei uns an. Und wir sind sehr glücklich, dass wir diese Fragen mit Ja beantworten konnten.“ (AZ)