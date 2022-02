Corona in Neuburg-Schrobenhausen: Mit einem Schnelltest aus der Quarantäne

Die Labore arbeiten an der Belastungsgrenze. Um die Abläufe zu beschleunigen, erfolgen die Freitestungen aus der Corona-Quarantäne derzeit vor allem mit Schnelltests.

Das Gesundheitsamt macht darauf aufmerksam, dass im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Freitestungen zur Beendigung der Quarantäne derzeit in erster Linie mit einem qualifizierten Antigen-Schnelltest erfolgen. Damit soll eine Beschleunigung der Abläufe erreicht werden. Denn aufgrund der hohen Fallzahlen arbeiten die Labore, welche die PCR-Tests auswerten, derzeit an der äußersten Belastungsgrenze.

Dies hat zur Folge, dass die Wartezeiten bezüglich der Ergebnismitteilung an das Gesundheitsamt immer länger werden. Um ein schnelles Handeln zu ermöglichen, finden Freitestungen zur Beendigung der Quarantäne nun primär mit den deutlich rascher arbeitenden Schnelltests statt.

Neuburg-Schrobenhausen: Mit einem Schnelltest aus der Corona-Quarantäne

Anerkannt werden dabei die qualifizierten Antigen-Schnelltests, die in den Testzentren des Landkreises sowie in den vom Landkreis zugelassenen Teststationen angeboten werden. Eine Übersicht dieser Teststellen findet sich unter www.neuburg-schrobenhausen.de. Diese Vorgehensweise soll zum einen eine schnellere Ergebnismitteilung für die Betroffenen, zum anderen eine Entlastung der Laborkapazitäten – und damit wiederum eine beschleunigte Ergebnismitteilung durch die Labore – ermöglichen. Freitestungen mittels PCR-Test werden bis auf Weiteres nur noch für Personen durchgeführt, die im medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig sind (Krankenhäuser, Arztpraxen, Altenheime, Pflegeheime, Pflegedienste etc.). (nr)