Corona-Lage in den Gesundheitseinrichtungen des Landkreises spitzt sich zu

Personal fällt aus und die Inzidenz steigt. Die Corona-Lage in Geriatriezentren des Landkreises wird immer angespannter. Mancherorts werden keine Patienten mehr aufgenommen.

Sowohl das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als auch das Geriatriezentrum Neuburg (GZN) mit seiner Außenstelle in Ingolstadt vermelden Corona-Ausbrüche. Mit steigender Inzidenz und einer angespannten Personallage stehen die Einrichtungen vor großen Herausforderungen.

Im Rahmen routinemäßiger Tests aller Patienten des Geriatriezentrums Neuburg wurden vergangene Woche bei einzelnen Patienten positive Ergebnisse festgestellt. „Es handelt sich um ein diffuses Ausbruchsgeschehen. Das bedeutet, dass auf allen Stationen einzelne Personen positiv getestet werden. Ein einzelner Herd lässt sich nicht feststellen.“, erklärt Alexej Baryshnikov, pandemiebeauftragter Arzt der Einrichtung. Auch in der Ingolstädter Außenstelle wurden vergangene Woche vier Patienten als Corona-positiv identifiziert. „Um die notwendigen Isolationsmaßnahmen durchführen zu können, haben wir die Aufnahme neuer Patienten zunächst gestoppt. Tägliche Testrunden sowie die strenge Umsetzung aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen sind in dieser Phase selbstverständlich.“, so Baryshnikov.

Auch im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wurden in den vergangenen Tagen Patienten außerhalb der Corona-Isolierstation positiv auf das Virus getestet. „Wir testen unsere Patienten regelhaft zweimal pro Woche. Hierbei hatten wir sowohl in der Akutgeriatrie als auch in der chirurgischen Abteilung diese Woche positive Fälle“, berichtet Dr. Markus Schmola als pandemiebeauftragte Mediziner der Klinik.

Lage in den Gesundheitseinrichtungen in Neuburg-Schrobenhausen ist angespannt

Zum Ausbruchsgeschehen in den Einrichtungen kommen seiner Einschätzung nach noch weitere erschwerende Faktoren hinzu: „Diejenigen Patienten, die wir auf der Corona-Station versorgen, sind glücklicherweise häufig nicht schwer erkrankt, bringen aber eine erhöhte Pflegebedürftigkeit mit. Covid ist dann eine Nebendiagnose. Die Rückverlegung ins häusliche Umfeld oder in die jeweilige Pflegeeinrichtung gestaltet sich schwierig, da auch Altenheime von Corona-Ausbrüchen derzeit stark belastet sind. Die damit verbundenen Personalausfälle führen dann zu eingeschränkten Kapazitäten, was die Versorgung ihrer Corona-positiven Bewohner betrifft.“

Zusätzlich, erklärt Schmola, wurde eine wichtige Abstrom-Einrichtung für eben solche Patienten vor Kurzem geschlossen. Corona-positive Patienten, die einen erhöhten Pflegebedarf haben, aber keine akutstationäre Betreuung benötigen, können so nicht mehr bedarfsgerecht versorgt werden und bleiben in der Klinik ohne medizinische Indikation.

Personalmangel erschwert Arbeit in Gesundheitseinrichtungen im Raum Neuburg

Auch Ärzte und Pfleger im Kreiskrankenhaus und im GZN erkranken im privaten Umfeld trotz guter Impfquoten vermehrt an Corona. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Personalausfälle dazu führen, dass wir Stationen verkleinern müssen.“, so Dr. Holger Koch, Geschäftsführer beider Einrichtungen. So gilt nicht nur im Geriatriezentrum in Neuburg und Ingolstadt sondern auch in der akutgeriatrischen Abteilung im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen ein vorübergehender Aufnahmestopp für neue Patienten. „Die personellen Ressourcen, die wir haben, benötigen wir, um Notfälle behandeln zu können.“, erläutert Koch.

„Die in der Gesellschaft geplanten Öffnungsschritte passen mit unseren Erfahrungen der letzten Wochen nicht zusammen. Immer höhere Inzidenzen bedeuten auch, dass im Gesundheitswesen viel mehr Menschen gleichzeitig nicht zur Verfügung stehen, weil sie zu Hause in Quarantäne sind. Der Unterschied zu anderen Branchen liegt darin, dass unsere Mitarbeiter im pflegerischen und medizinischen Bereich nicht im Homeoffice arbeiten können.“