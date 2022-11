CSU feiert ihren 50. Geburtstag - und Seehofer kommt zum Gratulieren

Horst Seehofer lässt beim Festakt die letzten fünf Jahrzehnte aus seiner Sicht Revue passieren und erinnert sich auch an einen denkwürdigen Auftritt im Donaumoos.

Seine erste Rede als blutjunger, noch unerfahrener und unbekannter Politiker im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat Horst Seehofer bis heute nicht vergessen. 1980 kandidierte er für den Bundestag, und in der Donaumooshalle in Untermaxfeld gab ihm der damalige CSU-Kreisvorsitzende Rudi Roßkopf eine Plattform, sich den Landwirten vorzustellen. Also ging Seehofer aufs Podium – und sprach über Franz Josef Strauß, und damit komplett an der Lebenswirklichkeit seiner Zuhörer vorbei. Es dauert nicht lange, da rief der Erste aus dem Publikum „Aufhören!“. Und nur wenig später gab es ein gellendes Pfeifkonzert. Niemand im Saal wollte ihm länger zuhören, und Seehofer dachte sich: „Das ist also Politik?!“

42 Jahre später hat Horst Seehofer nicht nur viel dazugelernt, sondern kann sich auch der ungeteilten Aufmerksamkeit seines Publikums sicher sein. Längst macht er nicht mehr alle Termine, zu denen er eingeladen wird. „Sonst hätte ich ja nicht aufhören brauchen.“ Doch zum 50. Geburtstag des CSU-Kreisverbands am Dienstag in Schönesberg schaut er dann doch gerne vorbei. Schließlich ist es ein Heimspiel für den 73-Jährigen, der vor Matthias Enghuber der hiesige Stimmkreisabgeordnete war.

Horst Seehofer in einem kurzen Gespräch mit seinem ehemaligen Landesschatzmeister Thomas Bauer. Foto: Claudia Stegmann

50 Jahre CSU im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen – die Gebietsreform 1972 war auch die Geburtsstunde dieses Kreisverbands. Und Seehofer war quasi von Anfang an dabei – zunächst als Geschäftsführer des regionalen Planungsverbands und des Rettungsverbands, später als Politiker in den unterschiedlichsten Positionen und Ebenen. „Insofern kenne ich die Entwicklung des Landkreises von der ersten Stunde an.“

Und dieser Landkreis habe sich besser entwickelt, als man es ihm anfangs zugetraut hätte. Eine Zwangsehe zwischen schwäbischen und oberbayrischen Gemeinden, noch dazu geprägt von einer Monostruktur, in der es außer Audi keine nennenswerten größeren Unternehmen gab. Ob das gut geht? Es sei den damals politisch Verantwortlichen anzurechnen, dass sich das Blatt gewendet hat und der Landkreis heute zur Wachstumsregion zählt. Das Fundament dafür sei in den vergangenen fünf Jahrzehnten gelegt worden – eine Zeit, in der weitgehend die CSU die entscheidenden Ämter besetzen konnte. „Dafür könnt ihr euch auf die Schultern klopfen“, sagte Seehofer.

Horst Seehofer würdigt Akteure aus dem CSU-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen

Überhaupt wurde natürlich viel gelobt an diesem Abend. Walter Asam und Richard Keßler seien die „Schätze der goldenen Jahre“ gewesen und sollten deshalb auch in guter Erinnerung behalten werden. Die Direktmandate im Landtag seien seit 50 Jahren durchwegs in CSU-Hand, angefangen von Richard Keßler über Eugen Freiherr von Redwitz („Zu ihm haben die Leute aufgeschaut.“), Rudi Peterke, ihm selbst und aktuell Matthias Enghuber, von dem er als Rückmeldung aus dem Landtag immer wieder hört: „Da habt ihr einen guten Mann.“ Auch mit seinem Nachfolger im Bundestag, Reinhard Brandl, sei er „sehr zufrieden“. Anerkennung zollte Seehofer auch Professor Thomas Bauer, der 18 Jahre lang Landesschatzmeister der CSU war und „dafür gesorgt hat, dass die CSU nie in eine Finanzaffäre verwickelt war“. Auch an eine Frau erinnerte er sich rückblickend in positiver Weise: Elke Heyne, 2. Bürgermeisterin unter Hans-Günter Huniar, habe seine Reden stets kritisch verfolgt. „Glauben Sie eigentlich, was Sie uns sagen“, habe sie ihm einmal zugerufen. Mutige, starke Frauen habe es immer in der CSU gegeben, wenngleich es bis heute zu wenig seien, bedauerte Seehofer.

Als seinen „schönsten Erfolg für den Landkreis“ wertet Horst Seehofer die Stimmkreisreform aus dem Jahr 2011, bei der der Landkreis weitestgehend zu einem Stimmkreis wurde. Das sei für das Selbstbewusstsein und die Identität der Bewohner wichtig gewesen. „auch wenn damals so mancher unkte, dass ich mir damit meinen eigenen Stimmkreis geschafft habe“.

Horst Seehofer kam als Festredner zur Feier des CSU-Kreisverbands. Am Ende gab es stehenden Applaus für ihn. Foto: Claudia Stegmann

Im Gegensatz zu seinem Auftritt in der Donaumooshalle im Jahr 1980 zollten die Gäste Seehofer am Ende seiner Rede stehenden Applaus, ehe Kreisvorsitzender Matthias Enghuber, Bezirksrätin Martina Keßler und Vize-Landrätin Rita Schmidt die Geburtstagstorte anschneiden durften und der gesellige Teil des Abends begann. 1731 Mitglieder zählt der CSU-Kreisverband aktuell, in jeder Kommune sei die Partei mit einem Ortsverband vertreten, sagte Enghuber eingangs. Und sie alle hätten einen gemeinsamen Antrieb: Etwas zu erreichen, damit es den Bürgerinnen und Bürgern besser geht.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Bemühungen zuletzt von weniger Wählerinnen und Wählern honoriert wurden. Bei der Kommunalwahl 2020 konnte die CSU zwar stärkste Partei im Kreistag bleiben. Doch sie musste gehörig Federn lassen und verlor im Vergleich zu 2014 sechs Prozent. Seit 2008 stellen die Freien Wähler den Landrat. Doch Horst Seehofer glaubt an eine Trendwende – sofern die CSU „Charakterköpfe“ stelle, die für ihre Haltung kämpfen. „Es braucht ein vernünftiges Verhältnis zur Bevölkerung. Denn nichts ist schlimmer als Arroganz.“