Das bringt der Tag des offenen Denkmals im Landkreis

Beim Tag des offenen Denkmals werden nicht allein bekannte Bauwerke Besuchern zugänglich gemacht. Es werden auch Gebäude vorgestellt, die sonst nicht so einfach zu besichtigen sind.

Beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, macht der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder mit. An dem Tag öffnen zahlreiche interessante Denkmäler, die den Rest des Jahres üblicherweise verschlossen sind, ihre Türen für Besucher und Besucherinnen. Die Kreisheimatpfleger Sabine Rademacher und Manfred Baierl haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Führungen übernehmen unter anderem Pfarrer, Mesner, Architekten, Schlossbesitzer, die Museumsleitung und die Kreisheimatpfleger. Alle Angebote erfordern keine Anmeldung und sind kostenfrei. Eine Übersicht, was es an dem Tag zu entdecken gibt:

In der kleinen, auf der Höhe über Eschling in der Marktgemeinde Burgheim thronenden Filialkirche St. Johannes Evangelist kommt das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals „Talent Monument“, also junge Denkmäler und Bauten nach 1945, ganz besonders gut zur Geltung. Die Ausstattung der Eschlinger Kirche birgt unvermutete, seltene Details, die der ehemalige Kreisheimatpfleger Dr. Manfred Veit den Besuchern und Besucherinnen zeigen wird. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist vor der Kirche (86666 Burgheim-Eschling).

Tag des offenen Denkmals in Neuburg-Schrobenhausen

Im Igstetter Wald, westlich von Attenfeld, steht seit mehreren Hundert Jahren eine Kapelle zu Ehren des heiligen Willibald. An diesem Ort soll im achten Jahrhundert der Bischof von Eichstätt auf einer seiner Reisen gerastet und wunderbare Spuren hinterlassen haben. Die Geschichte der Kapelle und die Legende um den heiligen Willibald werden bei einer Führung um 13.30 Uhr erklärt. Treffpunkt ist bei der Kapelle, ein Kilometer westlich von Attenfeld.

Der ehemalige Pfarrhof in Mauern stammt aus dem 17. Jahrhundert. Dieser steht seit dem Tod des letzten Pfarrers im Jahr 1970 leer und verfiel langsam. Josef Deß, als leidenschaftlicher praktischer Denkmalpfleger, nahm sich der Ruine an und renovierte das heruntergekommene Bauwerk. Am Tag des offenen Denkmals lässt er nun die Vergangenheit des Pfarrhofes wieder lebendig werden. Anhand von archäologischen und zum Teil skurrilen Funden aus der Instandsetzungszeit, zu denen er unterhaltsame Geschichten zu erzählen weiß. Die Führung beginnt um 11 Uhr (Römerstraße 14, 86643 Rennertshofen-Mauern). Der Pfarrhof ist nur von außen zu besichtigen.

Geschichten über den Pfarrhof in Mauern kann man am Sonntag, 10. September, ebenfalls erfahren. Foto: Sabine Rademacher

In Ehekirchen können die Kirchen St. Michael im Ortsteil Fernmittenhausen, die Pfarrkirche St. Quirinius und die Aussegnungshalle in Hollenbach und die Kirche St. Sebastian in Nähermittenhausen besichtigt werden. Die Kirchen sind von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Auch in Königsmoos können Interessierte mehr über die Kirche erfahren. Diesmal die evangelische Pfarrkirche in Königsmoos. Pfarrerin Lisa Kelting gibt eine Führung durch das Gotteshaus um 13.30 Uhr. Geöffnet ist die Kirche von 11 bis 17 Uhr.

Kostenfreie Führungen am Tag des offenen Denkmals

Auch das Schloss Sinning öffnet am Tag des Denkmals seine Türen. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr führen die Schlossbesitzer, die Familie Drossbach, durch das Anwesen. Das Wasserschloss wurde über Teilen einer mittelalterlichen Wehrburg in den Jahren 1724 bis 1730 erbaut und zählt zu den herausragenden Anlagen des süddeutschen Barocks.

Das Team der Neuburger Bauverwaltung im Stadtbauamt hat sich in den vergangenen Wochen ebenfalls intensiv Gedanken zu einer ansprechenden Beteiligung mit Neuburger Denkmälern gemacht. Dazu galt es, die jeweiligen Eigentümer anzusprechen und öffentliche Führungen zu planen.

Die Provinzialbibliothek in der Oberen Altstadt in Neuburg öffnet am Sonntag ebenfalls ihre Pforten. Foto: Stadt Neubrg

Vier versierte Gastgeberinnen nehmen sich jeweils 45 bis 60 Minuten den interessierten Besuchern an. So führt Stadträtin Gabriele Kaps durch den Englischen Garten (14.45 bis 16.15 Uhr, Treffpunkt am Bootshaus), Rektorin Petra Schiele durch die Maria-Ward-Schule (10.30 und 14.30 Uhr, Treffpunkt jeweils am Eingang zwischen Hofkirche und Rathaus), Rektorin Annette Kürzinger durch die Franziskus-Schule (14.45 und 15.30 Uhr, Treffpunkt am Eingangstor zur Schule) und Stadtführerin Margit Vonhof-Habermeyr durch die Provinzialbibliothek (9.30, 11.30 und 12.30 Uhr, Treffpunkt am Eingang an der Amalienstraße).

Rektorin Petra Schiele führt am Sonntag durch die historischen Räume der Maria-Ward-Schule. Foto: Stadt Neuburg

Darüber hinaus können Interessierte am Tag des Denkmals noch folgende Orte im südlichen Landkreis erkunden:

Aresing-Oberlauterbach : Pfarrkirche St. Wenzeslaus und Wenzeslausbrunnen , Führungen um 16.30 Uhr durch Frau Kurzhals. Geöffnet ist das Bauwerk ab 14.45 Uhr.

: und , Führungen um 16.30 Uhr durch Frau Kurzhals. Geöffnet ist das ab 14.45 Uhr. Sandizell-Schrobenhausen : Wasserschloss Sandizell – Kinderkleidung um 1900 , Führungen um 13.45 Uhr und 14.30 Uhr durch Kreisheimatpflegerin Sabine Rademacher . Geöffnet ist das Schloss von 13.45 bis 14.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 15 Uhr.

: , Führungen um 13.45 Uhr und 14.30 Uhr durch Kreisheimatpflegerin . Geöffnet ist das Schloss von 13.45 bis 14.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 15 Uhr. Schrobenhausen-Sandizell: Wieskapelle , Führungen um 13 und 13.30 Uhr durch Herrn Kerner und Frau Söllner. Geöffnet ist die Kapelle von 12 bis 18 Uhr.

, Führungen um 13 und 13.30 Uhr durch Herrn Kerner und Frau Söllner. Geöffnet ist die Kapelle von 12 bis 18 Uhr. Schrobenhausen : Evang.-Luth. Christuskirche , Führung um 15 Uhr durch Pfarrer Gerhard Rupprecht . Geöffnet ist die Kirche von 11 bis 18 Uhr.

: , Führung um 15 Uhr durch Pfarrer . Geöffnet ist die Kirche von 11 bis 18 Uhr. Schrobenhausen : Lenbachmuseum , Führung um 13 und 15 Uhr, einschließlich der aktuellen Sonderausstellung. Geöffnet ist das Museum von 12.30 Uhr bis 16 Uhr.

: , Führung um 13 und 15 Uhr, einschließlich der aktuellen Sonderausstellung. Geöffnet ist das Museum von 12.30 Uhr bis 16 Uhr. Schrobenhausen : Spargelmuseum , Führung um 12 und 15 Uhr mit Erläuterungen zum Amtsturm. Geöffnet ist um 11.30 bis 16 Uhr.

: , Führung um 12 und 15 Uhr mit Erläuterungen zum Amtsturm. Geöffnet ist um 11.30 bis 16 Uhr. Schrobenhausen : "Zeiselmairhaus" , Führung um 12 und 16 Uhr. Ab 14 Uhr findet das Projekt "Von Kuh zur Butter" – Butter selber herstellen und mit Brot genießen – statt. Geöffnet ist von 12 bis 17 Uhr.

: , Führung um 12 und 16 Uhr. Ab 14 Uhr findet das Projekt "Von Kuh zur Butter" – Butter selber herstellen und mit Brot genießen – statt. Geöffnet ist von 12 bis 17 Uhr. Schrobenhausen-Steingriff: Filialkirche Heilig Dreifaltigkeit, Führungen um 16 Uhr durch Bernhard Hanke und Kreisheimatpfleger Baierl . Geöffnet ist die Kirche von 12 bis 18 Uhr.

Das Aktionsprogramm im Landkreis findet sich unter www.neuburg-schrobenhausen, ausführliche Informationen zum bundesweiten Veranstaltungstag gibt es unter www.tag-des-offnen-denkmals.de. (AZ)