Neuburg-Schrobenhausen

18:13 Uhr

Das Kreiskrankenhaus auf Partnersuche: Welche Kooperation ist sinnvoll?

Plus Am Donnerstag debattiert der Kreistag über den passenden Partner für das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. Einigkeit besteht in der Frage, welche Rolle die Ameos-Klinik dabei spielt.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Wie geht es weiter mit den Kliniken in der Region? Diese Frage wird unter den politischen Akteuren heiß diskutiert, seitdem ein Gutachten für die regionale Medizinstrategie veröffentlicht wurde. Demnach sei es unerlässlich, dass alle kommunalen Häuser zusammenarbeiten, um die Defizite in Millionenhöhe zu senken und damit weiterhin eine ortsnahe medizinische Versorgung zu sichern. Das Beratungsunternehmen PriceWaterhouseCoopers (PwC) schlägt vor, dass dafür ein Verbund in Sternform gebildet wird – mit einem zentralen Versorgungszentrum in Ingolstadt und aufeinander abgestimmten Häusern an den Standorten in der Region. Konkret heißt das: An den Standorten Ingolstadt, Pfaffenhofen, Eichstätt und Schrobenhausen soll es weiterhin spezialisierte, stationäre Leistungen geben, während in Mainburg und Kösching erweiterte Gesundheitszentren entstehen. Doch nicht alle Entscheidungsträger im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind damit einverstanden.

Das ist die Meinung der CSU zum regionalen Medizingutachten

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die CSU hält das Gutachten für eine gute Basis und sieht eine regionale Zusammenarbeit für unerlässlich. Allerdings werfe eine Kooperation unweigerlich die Frage auf, wie künftige Defizite auf die beteiligten Akteure verteilt werden. "Ziel muss es sein, dass alle Beteiligten als Gewinner aus einer Kooperation hervorgehen", schreibt der CSU-Kreisverband in einer Mitteilung. Überdies dürften in den Überlegungen privat betriebene Krankenhäuser wie die Ameos-Klinik in Neuburg oder die Dr.-Maul-Klinik in Ingolstadt nicht außer Acht gelassen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen