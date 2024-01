Das steht heuer beim katholischen Jugendverband im Landkreis an

Der Neuburg-Schrobenhausener Kreisverband des BDKJ blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2024. Was im Kalender steht und welches Jubiläum gefeiert wird.

Der Neuburg-Schrobenhausener Kreisverband des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) startet voller Elan in das neue Jahr. Denn 2024 hält für den Vorstand und die Ehrenamtlichen wieder viel bereit. Mit mehreren inzwischen traditionellen Aktionen möchte der Dachverband von insgesamt fünf katholischen Jugendverbänden im Landkreis Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche erlebbar machen.

Das Wochenende ist eine Kombination aus Spiel, Bewegung und vor allem der Kreativität. Jugendlichen wird die Chance geboten, neue Leute kennenzulernen, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen und ganz nebenbei einen Gang runterzuschalten und ruhige Momente zu genießen. Zwölf- bis 15-Jährige können sich für das Wochenende, das von 8. bis 10. März stattfindet, anmelden. Ältere Jugendliche und junge Erwachsene kommen von 7. bis 9. Juni auf ihre Kosten.

Bei der Sozialaktion des BDKJ werden in 72 Stunden deutschlandweit Projekte umgesetzt, die die Welt ein Stückchen besser machen sollen. Die Aktion findet von 18. bis 21. April statt. „Die 72-Stunden-Aktion ist immer ein tolles Beispiel, wie Glaube sichtbar wird“, sagt BDKJ-Vorsitzender Fabian Steinberger. „Denn es ist immer schön zu sehen, wenn viele Menschen zusammenkommen und gemeinsam anpacken, um etwas zu bewegen. Wir sind gerade dabei das diesjährige Projekt zu planen und freuen uns darauf, auch uns in diesem Jahr daran zu beteiligen.“

Seit 20 Jahren gibt es das BDKJ-Zeltlager im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Das Jahr 2004 war ein Meilenstein in der Geschichte des BDKJ – denn als Dachverband ist es eher ungewöhnlich, eigene Veranstaltungen zu organisieren. Dies hielt den Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen damals aber nicht davon ab, ein Zeltlager für die Kinder und Jugendlichen des Landkreises auf die Beine zu stellen. Heuer feiert der BDKJ nun 20 Jahre Zeltlager und blickt zurück auf hunderte Kinder und Jugendliche, die in der jeweils ersten Woche der Sommerferien gemeinsam gespielt, gebastelt, gelacht und gelebt haben.

„Ich bin in diesem Jahr zum 16. Mal dabei und bin immer wieder begeistert, wenn die jährlich rund 120 Kinder nach einem Jahr wieder auf den Zeltplatz kommen und so manchen Leiter noch beim Namen kennen. Da weiß man, man hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen“, erzählt Franziska Bolzen, ehemalige KLJB-Vorsitzende. „Jetzt bin ich fast 30 Jahre alt und habe erst kürzlich realisiert, dass ich bereits über mein halbes Leben am BDKJ-Zeltlager mitwirke. Und nicht nur ich, auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen Jahr für Jahr wieder und sind bereits mit dem Zeltlager groß geworden.“ In diesem Jahr findet das Zeltlager von 27. Juli bis zum 1. August in der Nähe von Neuburg statt. Nähere Infos folgen in zeitlicher Nähe zu den Sommerferien.

Neben den eigenen Aktionen unterstützt der BDKJ die katholischen Jugendverbände unter anderem bei Jugendgottesdiensten, Jugendleiterschulungen und diversen Angeboten für (Ober-)Ministrantinnen und -Ministranten. Zudem plant der BDKJ für den Herbst noch ein Hüttenwochenende. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf www.bdkj-nd-sob.de im Internet. (AZ)