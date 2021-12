Das wünschen sich bekannte Persönlichkeiten für das neue Jahr

Der Jahreswechsel ist normalerweise der Zeitpunkt, an dem sich Menschen etwas wünschen oder vornehmen für das neue Jahr. Wir haben bei einigen Frauen und Männern aus dem Landkreis nachgefragt, wie sie das so halten.

Ernst Kaltenstadler, Bäckermeister Neuburg Foto: Manfred Dittenhofer

Ernst Kaltenstadler, Bäckermeister Neuburg: „Ich nehme mir vor, nicht mehr in Quarantäne zu gehen. Aber Spaß beiseite. Die Vorsätze zum Jahreswechsel halten meist nicht lange. Deshalb nehme ich mir nichts Besonderes vor. Will man im Leben etwas ändern, sollte man damit nicht lange warten, sondern gleich beginnen. Und dann sechs Wochen durchhalten. Dann hat man eine gute Chance, dass es bleibt.“

Ulrike Mommendey aus Unterstall Foto: Andrea Hammerl

Ulrike Mommendey, Unterstall: „Ich habe mir vorgenommen, im Kleinen all die Dinge weiter zu leben, die im Großen nicht mehr möglich sind. Wenn ich als Krankenschwester Berufsverbot habe, kann ich trotzdem auf meine Art weiter heilsam tätig sein. Einfach, indem ich zuhöre, Anteil nehme und Mitgefühl zeige. Wenn ich nicht mehr als Künstlerin auftreten kann, kann ich im Kleinen weiterwirken, Freude schenken, Achtsamkeit, Mitgefühl und Respekt entgegenbringen, Verantwortung übernehmen und Meinungsfreiheit vertreten. “

Viktor Scheck, Neuburg Foto: Andrea Hammerl

Viktor Scheck, Neuburg: „Ich möchte, dass alles so bleibt. Die letzten zwei Jahre waren sehr ergiebig, sowohl von meiner Arbeit als bildender Künstler als auch privat und von den Freundschaften her. Mit Vorsätzen habe ich es schon seit Jahren nicht mehr. So wie es ist, bin ich zufrieden. Die Coronazeit hat mich als bildenden Künstler weniger getroffen, da ich keine Auftritte brauche. Natürlich brauche ich Ausstellungen, die waren auch etwas eingeschränkt, aber es fanden welche statt, beim Kunstverein und im Kunstkaufhaus.“

Pfarrer Paul Igbo, Karlshuld/Weichering Foto: Andrea Hammerl

Pfarrer Paul Igbo, Karlshuld/Weichering: „Ich habe mir vorgenommen, mich weniger über Kleinigkeiten aufzuregen, ein bisschen gelassener zu werden – im Privaten wie im Beruflichen. Anfangs habe ich mir in der Pandemie alles sehr zu Herzen genommen. Damals dachte ich, es wird nur kurz dauern, habe gehofft, Weihnachten wird es besser. Das war dann nicht so und es wird auch heuer wieder genauso sein. Da helfen nur Gelassenheit und Humor. Am besten halte ich es mit Franz von Sales: „Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen“.

Steffi Ziegler, Untermaxfeld Foto: Andrea Hammerl

Steffi Ziegler, Untermaxfeld: „Ich habe keine Vorsätze für das kommende Jahr gefasst, denn ich halte wenig von Vorsätzen, schon gar nicht von Neujahrsvorsätzen. Denn sie werden in aller Regel ohnehin nicht eingehalten. Aber ich habe mir trotzdem etwas vorgenommen, nämlich Privates und Berufliches so in Einklang zu bringen, dass dabei nicht eins auf der Strecke bleibt, wenn ich im neuen Jahr meine Weiterbildung zur Heimleiterin absolviere. Daneben bleibe ich ehrenamtliche Ortsbäuerin von Untermaxfeld.“

Philomenia Schlamp, Attenfeld Foto: Andrea Hammerl

Philomenia Schlamp, Attenfeld: „Ich fasse nie Vorsätze für das neue Jahr, das bringt sowieso nichts. Man hält sich eh nicht daran, sondern vergisst sie schnell. Aber ich habe Wünsche für die Tafel. Ich hoffe, dass wir bald den Mundschutz herunter tun können und unsere Kunden wieder in den Wartebereich dürfen. Seit fast zwei Jahren müssen sie draußen warten. Soziale Kontakte sind sehr wichtig für sie. Deshalb hoffe ich, dass sich das irgendwann wieder ändert, denn für viele Alleinstehende ist die Begegnung bei der Tafel der Höhepunkt der Woche.“

Andreas Czerny, Vorsitzender FC Rennertshofen Foto: Manfred Dittenhofer

Andreas Czerny, Vorsitzender FC Rennertshofen: „Ganz bestimmte Vorsätze habe ich nicht, da eh alles anders kommt, als man es sich vornimmt. Mehr Zeit für Familie und Freunde nehme ich mir aber schon vor, da sie durch meine Arbeit und die Tätigkeit für den FC Rennertshofen zu kurz kommen. Ich hoffe, dass der Verein und das neue Sportgelände weiterhin so gut angenommen werden wie bisher.“

Nadine Dier, Elisa Familiennachsorge Neuburg Foto: Nadine Dier

Nadine Dier, Elisa Familiennachsorge Neuburg: „Ich sollte nicht mehr so viel nachdenken, sondern mehr auf mein Bauchgefühl hören. Den Verstand nur als Ratgeber und nicht als Taktgeber benutzen. Das neue Jahr wird sicherlich ganz besondere Herausforderungen bringen. Deshalb nehme ich mir vor, mir durch äußere Einflüsse die Laune nicht zu verderben und mich dadurch auch nicht verbiegen zu lassen.“

Gerhard Schmidt, Vorsitzender Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen Foto: Manfred Dittenhofer

Gerhard Schmidt, Vorsitzender Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen: „Ich setze mir zum Ziel, so zu agieren, dass ich nichts ändern muss und sich nichts zum Schlechteren hin wandelt. Wir alle haben das Privileg, in einem tollen und funktionierenden Staat zu leben. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen, damit das auch so bleibt. Und, na ja, einen Vorsatz habe ich dann doch: Ich versuche, zu manchen Leuten etwas freundlicher zu sein.“

Sonja Kalisch, Rektorin Paul-Winter-Realschule Foto: Sonja Kalisch

Sonja Kalisch, Rektorin Paul-Winter-Realschule: „Vorsätze sind gut, da man sich mit ihnen auch weiterentwickelt. Mir ist wichtig, dass man sich nicht an Kleinigkeiten aufhängt, sondern eine gesunde und gute Grundeinstellung bewahrt. Das gilt für mich selbst. Das vermitteln wir aber auch in unserer Schulfamilie. Und das auch nicht nur zum Jahreswechsel, sondern das ganze Jahr über. Daran kann man immer arbeiten.“