Der Arbeitsmarkt zeigt sich noch immer recht stabil

In den Sommermonaten sind besonders viele junge Erwachsene arbeitslos gemeldet. Sie überbrücken damit die Zeit zwischen Schule und Studium oder Ausbildung.

„Die Arbeitsmarktentwicklung hat sich über die vergangenen Monate insgesamt leicht abgeschwächt, zeigt sich regional aber größtenteils noch stabil und fällt verglichen mit der Konjunktur insgesamt positiver aus" - das ist das Fazit von Johannes Kolb, dem Chef der Ingolstädter Arbeitsagentur. Demnach lässt sich der Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen im August vor allen Dingen auf saisonale Einflüsse zurückzuführen: In der Ferienzeit sind Schüler und Studentinnen oftmals arbeitslos gemeldet, bis schließlich im Herbst ihre Ausbildung oder ihr Studium beginnt. Dazu passt, dass in der Region vor allen Dingen junge Menschen unter 25 Jahren neu in der Statistik auftauchen.

Die Arbeitslosenquote in der Region Ingolstadt lag bei 2,6 Prozent

Im August waren in der Region insgesamt 7707 Personen arbeitslos gemeldet und damit fast genauso viele wie im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Juli bedeutet es aber eine Steigerung um 583 Personen. Die Arbeitslosenquote stieg laut einer Mitteilung der Arbeitsagentur im Monatsverlauf um 0,2 Punkte auf 2,6 Prozent. Vor Jahresfrist lag sie bei 2,7 Prozent.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ingolstadt gibt es zurzeit 4896 offene Stellen, sieben weniger als noch im Juli, 131 mehr als im August 2022. „Zwar spüren wir aktuell beim Zugang an offenen Stellen aufgrund der konjunkturellen Eintrübung eine gewisse Zurückhaltung, der Bedarf an Arbeits- und Fachkräften und dessen Deckung bleibt aber nach wir vor eines der zentralen Themen am Arbeitsmarkt“, erläutert Johannes Kolb.

In der Region gibt es noch viele Ausbildungsstellen

Mit gemischten Gefühlen betrachtet der Agenturchef zum Startschuss des neuen Ausbildungsjahres die Situation am Ausbildungsmarkt: „Wie in den letzten Jahren auch sind Ende August noch viele freie Berufsausbildungsstellen vorhanden. Die 1374 vakanten Lehrstellen stellen für noch nicht fündig gewordene Schülerinnen und Schüler eine echte Auswahl dar“, so der Agenturchef.

Ingolstadt Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslosen Personen im August um 143 auf 2798 erhöht. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 232 Personen. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 3,4 Prozent und stieg damit gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte. Vor Jahresfrist lag sie bei 3,8 Prozent. Aktuell gibt es 1423 unbesetzte Stellen, 32 mehr als im Vormonat .

