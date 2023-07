Neuburg-Schrobenhausen

18:00 Uhr

Der Flexi-Bus kommt in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Plus Karlskron und Lichtenau sowie das Donaumoos sollen den Flexi-Bus bekommen. Im Gegensatz zum Rufbus hat er keinen festen Fahrplan und kann individuell gebucht werden.

Von Claudia Stegmann

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird es voraussichtlich noch dieses Jahr ein neues Angebot im öffentlichen Nahverkehr geben. Karlskron und der Weicheringer Ortsteil Lichtenau sollen an eine neue Flexi-Bus-Linie angeschlossen werden. Außerdem soll die bestehende Buslinie 456 von Karlshuld an den Bahnhof Brunnen ebenfalls zu einem Flexi-Angebot umgerüstet werden. Flexi-Bus - was heißt das?

Das ist im Grunde genommen ein Rufbus, der jedoch, wie der Name schon sagt, flexibler agiert. Während der Rufbus auf Nachfrage nur zu den im Fahrplan an­ge­ge­benen Zeiten fährt, ist der Flexi-Bus ganz individuell abrufbar. Mindestens eine Stunde vor der gewünschten Abfahrtszeit muss dafür die Route gebucht werden. Ein Kleinbus holt den Passagier dann an ausgewiesenen Flexi-Bus-Haltestellen ab und lässt ihn - wenn gewünscht - an einer individuellen Adresse am Zielort aussteigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

