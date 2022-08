Der Heimat-Check im Raum Neuburg läuft: Das ist der Zwischenstand

Was läuft im Raum Neuburg gut, was schlecht? Bislang haben fast 800 Menschen bei unserem Heimat-Check abgestimmt. Noch bis 31. August kann man teilnehmen und gewinnen.

Seit einigen Wochen läuft der Heimat-Check unserer Redaktion. Wir wollen von Ihnen wissen, was in der Region gut läuft, und was nicht. Bislang haben bereits knapp 800 Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen an unserer großen Umfrage teilgenommen. Noch bis zum Mittwoch, 31. August, haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Möglichkeit, ihre Meinung loszuwerden. Wie zufrieden sind Sie mit Verkehr, Einzelhandel, Immobilienmarkt oder dem öffentlichen Nahverkehr in der Region? Die Redaktion wird die Ergebnisse für jede Gemeinde umfassend auswerten. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 20 mal 500 Euro verlost. Teilnehmen kann man unter diesem Link: Hier geht es zur Umfrage.

Neuburg-Schrobenhausen: Jetzt teilnehmen am Heimat-Check

Schon jetzt zeichnen sich interessante Trends ab. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dem Landkreis bisher eine Durchschnittsbewertung von 5,7 von 10 Punkten gegeben. In den ländlicheren Gebieten wird die Anbindung des ÖPNVs und die Kultur- und Freizeitangebote schlecht bewertet. Dafür schneiden viele Gemeinden in den Punkten Sauberkeit und Lebensqualität gut ab, wie zum Beispiel Bergheim und Ehekirchen. In Ortschaften wie Rennertshofen, Burgheim und Rohrenfels hat das Vereinsleben eine hohe Punktzahl erhalten. In den Gemeinden Karlshuld und Oberhausen wird sich über Verkehrslärm beschwert, der die Lebensqualität einschränke. Der Verkehr wird auch in Neuburg als schlechtestes bewertet, danach folgt der Immobilienmarkt. Im gesamten Landkreis wurde die Sauberkeit als bestes bewertet. (AZ)

Machen Sie jetzt bei unserer großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort mit. Noch bis 31. August läuft die Online-Befragung der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde? Erzählen Sie es uns und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro.

Hier geht es zur Umfrage.