Der neue Landschaftspflegeverband nimmt seine Arbeit auf

Plus Unter der Leitung von Dr. Petra Meilinger nimmt der neu gegründete Landschaftspflegeverband nun seine Arbeit auf. Das erklärte Ziel: Naturschutz auf Augenhöhe.

Die Einrichtung eines Landschaftspflegeverbands im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein Thema, das lange Jahre immer wieder diskutiert wurde und trotzdem lange nicht zustande kam. Dabei gibt es den bayerischen Dachverband schon 30 Jahre, einzelne Landkreis-Verbände existieren schon seit 40 Jahren. Seit September 2022 hat nun auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen einen Landschaftspflegeverband und seit dem 1. März auch eine Geschäftsstelle in Neuburg, vorerst noch angesiedelt im Landratsamt.

Geschäftsführerin ist Dr. Petra Meilinger, eine promovierte Biologin mit Erfahrungen im Artenschutz von Gewässern, sowie im IT-Bereich. An der Neuburger Technischen Hochschule sammelte sie zudem Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit. Petra Meilingers vordringliche Aufgabe ist es nun, das Projekt Landschaftspflege und seine dazugehörigen Aufgaben ins Laufen zu bringen. Von den 18 Kommunen des Landkreises haben sich bislang zehn dem eingetragenen Verein angeschlossen, weitere sollen noch folgen.