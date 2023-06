Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

In der Nacht kann es schwere Gewitter im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen geben. Der deutsche Wetterdienst warnt unter anderem vor Starkregen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Unwettern in der Region. Ab dem Nachmittag ziehen von Westen her Gewitter über Deutschland. Lokal kann dabei innerhalb kürzester Zeit Starkregen mit Mengen um die 40 Liter auf den Quadratmeter fallen. Auch Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 Stundenkilometer können auftreten, genauso wie Hagel. Auch einzelne Orkanböen mit bis zu 140 km/h schließen die Meteorologen nicht aus. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab, heißt es beim DWD.

In Neuburg wird es am Donnerstag 33 Grad heiß

Für genauere Angaben zu den Orten, die möglicherweise betroffen sind, ist es aktuell noch zu früh.

Bevor es nach den Gewittern zu einer Abkühlung kommt, klettern die Temperaturen nochmals ordentlich in die Höhe. So werden in Neuburg am heutigen Donnerstag an die 33 Grad erwartet. (AZ)