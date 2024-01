Die Faschingssaison in der Region Neuburg startet durch

Am 5. und 6. Januar starten die Faschingsvereine mit ihren Krönungsbällen in die heiße Phase der Faschingssaison. Bis Aschermittwoch steht viel auf dem Programm.

Kaum ist Weihnachten vorbei, steht auch schon der Fasching vor der Tür. Die Hochsaison für die Vereine beginnt bereits am kommenden Wochenende mit den Krönungsbällen. Den Auftakt macht Bertoldsheim, am Samstag geht es dann in Neuburg und in Rennertshofen rund. Kein Wunder, denn bereits am 13. Februrar ist Aschermittwoch. Also knapp sechs Wochen Zeit, die fünfte Jahreszeit zu feiern.

Krönungsbälle: Mit diesem Termin beginnt für die Vereine die heiße Phase des Faschings. Bei den Krönungsbällen wird das erste Mal das Motto des Jahres und die aufwendig einstudierten Tanzeinlagen präsentiert. Die Prinzenpaare müssen sich beweisen und Kostüme und mehr müssen sitzen. Bereits am Freitag, 5. Januar, finden die Bälle in Bertoldsheim (Schlossgaststätte Schlamp, 19. 30 Uhr), in Rennertshofen (Turnhalle, 19 Uhr) und der Euphoria Weidorf (Brummer Reicherstein, 18 Uhr) statt. Die Burgfunken legen am Dreikönigstag um 19.30 Uhr im Kolpinghaus nach. Die Schromlachia Schrobenhausen ist dann die Woche drauf am Start und veranstaltet den Krönungsball im Palastzelt am Volksfestplatz am 13. Januar um 20 Uhr.

Umzüge: Höhepunkte der Faschingszeit sind natürlich stets die Umzüge und die Veranstaltungen rund um die Faschingswoche. In Neuburg, Schrobenhausen und in Weidorf wird es 2024 allerdings keinen Faschingsumzug geben. Doch im Landkreis muss man nicht auf einen eigenen Gaudiwurm verzichten: Noch vor Rosenmontag machen sich Fußgruppen und Wagen in Bertoldsheim am Samstag, 10. Februar, auf den Weg. In Rennertshofen wird am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr gefeiert und der Schlachtruf "Häddlerle Mäh" wird erklingen.

Bälle: Jede Menge Kinder- und Faschingsbälle stehen an. Da sollte für jeden Faschingsnarr etwas dabei sein. Kultstatus hat mittlerweile der Landjugendball, der mittlerweile in Biding stattfindet. Datum für die Saison 2024 ist Freitag, 9. Februar, ab 19 Uhr. Auch der Donauschwimmerball in Neuburg am Samstag, 27. Januar, ist ja ein Faschingsball - alle Gäste kommen traditionell kostümiert.

Neues: Erstmals findet 2024 ein Trachtenball der Neuburger Burgfunken im Kolpinghaus statt. Da der Maskenball in den vergangenen Jahren immer weniger Interessierte in das Kolpinghaus bewegte, gibt es in diesem Jahr die Mischung aus Bierzeltstimmung und Fasching unter dem Motto: "Trachtenwahnsinn". Die FG Bertolsheim veranstaltete erstmals seit 35 Jahren ein eigenes Gardetreffen. Das findet statt am Samstag, 27. Januar, ab 10 Uhr in der Stiftung Schweinspoint (Landkreis Donau-Ries).

Die Faschingstermine im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im Überblick:

Burgfunken Neuburg

· 6.1. Krönungsball, Kolpinghaus

· 13.1. Gardetreffen der Großen Garde, Parkhalle

· 14.1. Gardetreffen der Kinder, Parkhalle

· 21.1. Kinderball, Kolpinghaus

· 28.1. Seniorenball, Kolpinghaus

· 4.2. Kinderball, Kolpinghaus

· 10.2. Trachtenwahnsinn, Kolpinghaus

· 12.2. Rosenmontagsgaudi, Kolpinghaus

· 13.2. Kehraus-Party, Kolpinghaus





Fidelitas Rennertshofen

· 5.1. Krönungsball, Turnhalle

· 26.1. Kinderball, Kegelheim Stepperg

· 4.2. Prunksitzung, Turnhalle

· 8.2. Hausball, Turnhalle

· 11.2. Umzug

· 24.2. Show Tanz Spezial, Turnhalle (Gardetreffen)





Faschingsgesellschaft Bertoldsheim

· 6.1. Krönungsball, Schlossgaststätte

· 27.1. Gardetreffen, Schweinspoint

· 4.2. Kinderball, Schlossgaststätte

· 10.2 Umzug (Sonderseite)

· 13.2. Kinderball in Schönesberg, Daferner

· 13.2. Kehrausball, Schlossgaststätte





Euphoria Weidorf

· 5.1. Krönungsball, Gasthaus Brummer

· 13.1. Landwirtschaftsball, Schönesberg

· 20.1. Gardetreffen, Schönesberg





Fasching in Burgheim

· Landjugendball in Biding

· Burschenball in Schönesberg





Schromlachia Schrobenhausen

· 13.1. Krönungsball

· 19.1. Gardetreffen der Großen

· 20.1. Gardetreffen der Kinder

· 21.1. Kinderball

· 3.2. 90er Party

· 8.2. Ladies Night

· 13.2. Kehraus