Hier wird am Wochenende ein Maibaum aufgestellt

Am Wochenende finden wieder in vielen Orten im Landkreis Maibaumfeste statt. Woher der Brauch kommt und wo unter anderem gefeiert wird.

Zwei Jahre musste die Tradition pausieren. In diesem Jahr findet sie nun in vielen Orten wieder statt: das Aufstellen des Maibaums. Einst wollten die Germanen mit einem geschmückten Baum dem Waldgott huldigen. Heutzutage soll er Fruchtbarkeit, Wachstum und Glück symbolisieren und für die gesamte Ortschaft ein feierlicher Anblick sein. Wichtig ist dabei, dass es eine Birke ist: Diese beginnt üblicherweise, im Mai zu blühen. Mit bunten Bändern geschmückt, steht sie somit für den Beginn einer blühenden Liebe und Zuneigung – ein Grund, warum ein junger Mann seiner Angebeteten in der Nacht zum 1. Mai einen Maibaum als Symbol seiner Liebe steckt.

Nachfolgend eine Übersicht über Maibaumaktionen, die uns gemeldet wurden. Die Auflistung erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.