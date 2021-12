Die nächsten Impftermine in den Gemeinden des Landkreises

In 14 Gemeinden des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen werden mobile Teams des BRK-Kreisverbandes in den kommenden Wochen zum Impfen kommen. Einen Termin braucht es dafür nicht.

Die mobilen Impfteams des BRK-Kreisverbandes im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind unterwegs und bieten Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 9. Dezember, von 17 bis 20 Uhr in Karlskron. Geimpft wird bei allen Terminen immer in der Zeit von 17 bis 20 Uhr.

Die mobilen Impfteams bieten Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit Moderna und, sofern verfügbar, Biontech an

Auch für die weiteren Landkreis-Gemeinden stehen nun die Impforte fest. Eine aktuelle Liste ist online unter www.neuburg-schrobenhausen.de zu finden. Die mobilen Impfteams bieten Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen an. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich. Verimpft werden die Impfstoffe von Moderna und, sofern verfügbar, von Biontech.

Um einen raschen Ablauf vor Ort zu ermöglichen und Wartezeiten zu verkürzen, werden die Impfwilligen gebeten, zum Impftermin alle vorhandenen Unterlagen der bisher erfolgten Corona-Schutzimpfung sowie den Impfausweis und den Personalausweis mitzubringen. In den drei Impfstunden sind etwa 70 Impfungen möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden vor Ort jeweils zum Impfstart Nummern vergeben. Sollte die Nachfrage größer sein als die vorhandenen Kapazitäten, werden Folgetermine angeboten. Geimpft wird in allen Gemeinden jeweils von 17 bis 20 Uhr.

Die Impftermine in den Gemeinden des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen im Überblick

9. Dezember, Karlskron : Schulmensa, Bürgermeister-Scholl-Straße

: Schulmensa, 10. Dezember, Bergheim : Gemeindezentrum, Schulstraße 9

: Gemeindezentrum, Schulstraße 9 11. Dezember, Berg im Gau : Turnhalle, Hauptstraße 8

: Turnhalle, Hauptstraße 8 12. Dezember, Ehekirchen : Mehrzweckhalle, Bürgermeister-Braun-Straße 2

Mehrzweckhalle, 2 13. Dezember, Brunnen : Altes Schulhaus, Ingolstädter Str. 4

: Altes Schulhaus, Ingolstädter Str. 4 16. Dezember, Gachenbac h: Neues Feuerwehrhaus, Peutenhausen

h: Neues Feuerwehrhaus, Peutenhausen 17. Dezember, Stengelheim : Feuerwehrhaus, Neuburger Straße 10

: Feuerwehrhaus, Neuburger Straße 10 18. Dezember, Waidhofen : Grundschule, Schulstraße 11

Grundschule, Schulstraße 11 19. Dezember, Rennertshofen : Feuerwehrhaus, Monheimer Straße 24

Feuerwehrhaus, 24 20. Dezember, Weichering : Pfarrstadl, Neuburger Straße 6

: Pfarrstadl, Neuburger Straße 6 21. Dezember, Langenmosen : Gemeindehaus, Berg-im-Gauer-Str. 1

Gemeindehaus, Berg-im-Gauer-Str. 1 27. Dezember, Burgheim : Turnhalle, Schulgasse 4

Turnhalle, Schulgasse 4 28. Dezember, Wagenhofen : St.-Martins-Heim, Kirchplatz

: St.-Martins-Heim, Kirchplatz 29. Dezember, Karlshuld : Sport- und Mehrzweckhalle, Kindergartenstraße 2. (nr)





Lesen Sie dazu auch