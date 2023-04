Die Senioren-Union ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern

Die Mitgliederzahl geht zurück. Deshalb haben die CSU-Senioren die Werbetrommel gerührt. Fritz Müller bleibt Kreisvorsitzender.

Fritz Müller bleibt weiter Kreisvorsitzender der CSU Senioren-Union im Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen. Zu seinen Stellvertretern wurde Heinz Enghuber, Lia Heinrich und Alois Rauscher gewählt.

In seinem Bericht ging Müller auf einige derzeitige gesellschaftspolitischen Entwicklungen ein. "Die Mehrheit von uns hat Corona heil überstanden." Er empfahl, die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit zu beobachten und die medizinischen Angebote anzunehmen.

Inflation und Preissteigerungen seien dem Krieg in der Ukraine geschuldet und beim Bankrott der Crédit Suisse sei vieles verheimlicht, verschwiegen und vertuscht worden. Die Nachlässigkeit in der Verteidigungs- und Energiepolitik in den vergangenen 20 Jahren zeige gegenwärtig katastrophale Tendenzen auf, so Müller weiter. Auch seien die politischen Vorgaben der Ampelregierung zu Migration, Integration und Staatsbürgerschaften nicht hinnehmbar. Die beschlossene Wahlrechtsreform respektiere den Wählerwillen nicht und führe zu einer Spaltung der Gesellschaft. Er warnte vor einem Zweiklassensystem, insbesondere im Gesundheits- und Pflegebereich. "Wir Seniorinnen und Senioren sind die Ersten, die das spüren werden", so seine Meinung.

Das Vorstandsgremium des CSU-Senioren-Kreisverbands mit seinen Gästen. Foto: Fritz Endres

Die CSU-Senioren haben aktuell 102 Mitglieder – Tendenz sinkend. Aus diesem Grund sei bei allen CSU-Mitgliedern über 60 Jahre der Beitritt in die Senioren-Union beworben worden. Im vergangenen Jahr haben sich die Mitglieder unter anderem einen Hühner-Biohof in Etzelberg angeschaut, waren bei der Regionalversammlung der Senioren-Union in Scheyern, haben mit Landtagsabgeordnetem Matthias Enghuber diskutiert und das Jahr mit einer Adventsfeier beschlossen. Auch dieses Jahr sind wieder mehrere Veranstaltungen in Planung.

CSU Senioren-Union: Informationen zum geplanten Ausbau der B16

Zwei langjährige Mitglieder des Kreisvorstands verabschiedete Müller. Günter Renner war seit 2011 im Vorstand, einige Jahre als Stellvertreter. Johann Müller aus Winkelhausen engagierte sich seit Gründung der Senioren-Union 1999 im Vorstand. Fritz Müller dankte beiden für ihr Engagement.

Matthias Enghuber kritisierte die Regierung in Berlin. Sie werde von den Grünen getrieben, und Bundeskanzler Scholz habe nicht mehr die Macht. Ideologie sei ein schlechter Ratgeber für politisches Handeln, so Enghuber. Bei der Inneren Sicherheit liege Bayern bundesweit vorne. Enghuber äußerte sich auch zur Diskussion um den vierspurigen Ausbau der B16. Laut einer Prognose des Staatlichen Bauamtes in Ingolstadt werde der Verkehr auf dieser Strecke um 57 Prozent zunehmen. Daher gebe es für den Ausbau keine Alternativen. (AZ)