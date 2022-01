Neuburg-Schrobenhausen

18:00 Uhr

Die Sternsinger sind wieder im Landkreis unterwegs

Die Sternsinger zogen am Donnerstag mit Pfarrer Herbert Kohler in die Heilig-Geist-Kirche ein.

Plus Pfarrer Herbert Kohler und seine Kollegen senden die Sammler aus. Sie dürfen diesmal aber nicht ins Haus kommen.

Von Winfried Rein

Nach der Zurückhaltung 2021 sind die Sternsinger wieder bei Wind und Wetter unterwegs. Allerdings müssen sie heuer Abstand halten, sie dürfen nicht singen und die Häuser nicht betreten. Dennoch sei es eine große Freude, dass die Jungen mit Begeisterung mitmachten und für die Kinder in der Dritten Welt sammeln gingen, sagte Stadtpfarrer Herbert Kohler am Donnerstag in der Heilig-Geist-Kirche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen