Diese Denkmäler öffnen am Sonntag ihre Türen

Einmal im Jahr öffnen sich in ganz Deutschland Türen, die den Rest des Jahres üblicherweise verschlossen bleiben. Am Sonntag, 14. September, ist es soweit, dann heißt es auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wieder „Tag des offenen Denkmals“. Sowohl die Stadt Neuburg als auch der Landkreis beteiligen sich mit öffentlichen und kostenlosen Führungen an dem Aktionstag, der mit bundesweit 6000 offenen Objekten in mehr als 2000 Städten und Gemeinden als größtes Kulturevent Deutschlands gilt.

Das Team der Neuburger Bauverwaltung im Stadtbauamt, aber auch die Kreisheimatpfleger im Landkreis haben sich in den vergangenen Wochen intensiv Gedanken zu einer ansprechenden Beteiligung mit Denkmälern gemacht. Dazu galt es, die jeweiligen Eigentümer anzusprechen und öffentliche Führungen unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ zu planen.

Das Programm in Neuburg:

Lassigny-Kaserne: Die rund 60-minütige Führung mit Armin Steger beginnt um 13 Uhr, Treffpunkt ist am Parkplatz am Landratsamt.

Alter Friedhof: Die etwa 60 Minuten dauernde Führung mit Henriette Mischka starte um 11.30 Uhr, Treffpunkt ist an der Aussegnungshalle.

Provinzialbibliothek: Die Führungen mit Bernd Neuner und Margit Vonhof-Habermayr finden um 15.30 und um 16.30 Uhr statt und dauern jeweils rund 45 Minuten. Treffpunkt ist am Eingang zur Bibliothek.

Studienkirche St. Ursula: Beginn der rund 45-minütigen Führung mit Gabriele Kaps ist um 14.30 Uhr, Treffpunkt ist vor der Kirche.

Alte Burg: Der neu gegründete Arbeitskreis Burgen des Historischen Vereins lädt zwischen 10 Uhr und 17 Uhr zu Führungen an der Alten Burg ein. Neben Musik der Mittelaltergruppe „Ceretanus“ sowie einer Burgrallye mit Rätsel für Kinder gibt es zudem ein Lager der Neuburger Pfalzritter und eine Kinder-Bastelwerkstatt. Auch eine kleine Ausstellung mit Illustrationen der Burg aus vergangenen Zeiten ist zu sehen. Gegen eine kleine Spende werden auch Erfrischungsgetränke angeboten.

Denkmäler in Neuburg-Schrobenhausen öffnen am 14. September ihre Pforten

Das Programm im Landkreis:

Stadtwall Schrobenhausen: Daniel Dittrich führt über den 200 Jahre alten Wall. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Pflegschloss.

Stadtpfarrkirche St. Jakob, Schrobenhausen: Die Baustellen- mit anschließender Dachstuhlführung mit Verwaltungsleiter Bernhard Hanke beginnt um 13.30 Uhr. Treffpunkt ist am nördlichen Eingang der Stadtpfarrkirche.

Pfarrkirche St. Andreas, Langenmosen: Durch den Turm der Kirche in Langenmosen führt Mesner Josef Stark um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist am Eingang.

Asamkirche, Sandizell: Durch die Pfarrkirche in Sandizell sowie deren Dachstuhl führen um 15.30 Uhr Josef Stegmair und Anton Sauer. Treffpunkt ist vor dem Eingangsportal.

Wallfahrtskirche Maria Beinberg, Gachenbach: Mit Kreisheimatpfleger Manfred Baierl geht es um 16.30 Uhr durch die Kirche. Treffpunkt ist vor dem südlichen Eingangsportal.

Zusätzlich zu den Führungen von Stadt und Landkreis öffnet auch das Neuburger Stadtmuseum zum Tag des offenen Denkmals von 10 bis 18 Uhr seine Pforten. Der Eintritt ist frei. In der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte ist als Neuerwerbung seit kurzem auch das Werk „Kreuzung“ der Neuburger Künstlerin Steffi Wanzl-Lawrence zu sehen. Im Fletz des Weveldhauses, bei schönem Wetter auch im Garten veranstaltet der Historische Verein Neuburg von 14 bis 17 Uhr einen Flohmarkt mit Büchern (Dubletten, modernes Antiquariat), antiken Bilderrahmen und Ähnlichem, die auf Spendenbasis erworben werden können. Für Kinder ist eine begrenzte Anzahl des Wimmelbuches „Denkmalpflege in Bayern“ erhältlich. Die Erlöse kommen der Arbeit des gemeinnützigen Historischen Vereins zugute, der Träger des Stadtmuseums ist. (AZ)