Diese Kandidaten schickt die ÖDP in die Landtags- und Bezirkstagswahl

Pflegeberuf, Flächenverbrauch, Mobilfunk - für welche Themen sich Holger Geißel und Judith Neumair im Land-und Bezirkstag einsetzen würden.

Die ÖDP hat ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2024 ausgewählt. Bei der Stimmkreisversammlung wurden ÖDP-Kreisvorsitzender Holger Geißel als Bewerber für den Landtag und Judith Neumair als Bewerberin für den Bezirkstag einstimmig gewählt.

Judith Neumair ist 64 Jahre alt, ÖDP-Mitglied seit 2004 und seit Januar 2022 Vorsitzende im Kreisverband Pfaffenhofen. Sie habe sich von Jugend an engagiert, sagte sie bei der Versammlung - früher hauptsächlich in der Pfarrgemeinde, heute unter anderem im Eine-Welt-Laden in Pfaffenhofen für den fairen Handel, im Asylhelferkreis Scheyern und als Koordinatorin der Gemeinwohl-Regionalgruppe Pfaffenhofen.

Schwerpunktthema für die ÖDP ist der Mobilfunk

Die Motivation der fünffachen Mutter für den Bezirkstag sei unter anderem, den Pflegeberuf wieder attraktiver zu machen, indem die Dokumentationspflicht auf ein sinnvolles Maß reduziert werde, amtlichen Schreiben immer auch eine Übersetzung in leichter Sprache beiliegt und dem Flächenverbrauch Einhalt geboten wird.

Holger Geißel ist 70 Jahre alt und war zuletzt Lehrer bei der Regens-Wagner-Berufsschule. Als Landtagsabgeordneter würde er unter anderem weniger Unterrichtsstunden pro Lehrkraft und deren Entlastung bei organisatorischen Aufgaben fordern. Als vehementer Kritiker des Mobilfunks lehnt er WLAN aus Strahlenschutzgründen in Schulen ab. Politik und Gesellschaft müssten darüber hinaus über eine nachhaltige Digitalisierung diskutieren. So sei staatliche Regulierung überfällig. Er fordert: mobiles Videostreaming nur noch mit geringer Auflösung, Reparatur- und Recyclingfähigkeit aller Geräte, Verbote von eingebautem Verschleiß, jedes Gerät muss einen Kabelanschluss haben, nur noch ein Mobilfunknetz für alle Betreiber. (AZ)