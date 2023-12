Diese Straßen sind im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gesperrt

Umgestürzte Bäume und heruntergefallene Äste behindern den Verkehr im Landkreis. Diese Straßen sind derzeit offiziell gesperrt.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kommt es aufgrund von umgestürzten Bäumen, abgebrochenen Wipfeln und Ästen zu Verkehrsbehinderungen. Das Hoch- und Tiefbauamt des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen gibt bekannt, dass aktuell folgende Kreisstraßen wegen Schneebruchs gesperrt sind:

ND 3 Halsbach-Unterbernbach

ND 26 Oberhausen-Sinning

ND 22 Brunnen-Gröbern

ND 22 Waidhofen-Gröbern

Der Hoch- und Tiefbau arbeitet auf daran, auf dem Abschnitt der ND 22 Waidhofen-Gröbern die Verkehrssicherheit wieder so herzustellen, dass die Straße so schnell wie möglich wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Ziel ist es, dass die Ortschaft Gröbern wieder über die ND 22 erreicht werden kann. Auf den anderen Straßen werden die Sperrungen noch andauern.

Aufgrund der für Mittwoch angekündigten leichten Wettermilderung mit Regenfällen ist durchaus mit einer Verschärfung der Situation zu rechnen, so dass damit zu rechnen ist, dass weitere Bäume abbrechen oder Wipfel herabfallen. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die im Interesse ihrer Sicherheit vorgenommenen Sperrungen, heißt es aus dem Landratsamt. (AZ)