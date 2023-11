Diese Weihnachtsmärkte sind 2023 in der Region Neuburg geplant

In diesem Jahr finden in der Region Neuburg wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte statt. Eine Übersicht über die geplanten Veranstaltungen.

Die Temperaturen sinken langsam. Wäre der viele Regen doch Schnee: Denn es ist wieder so weit, in weniger als zwei Wochen ist der erste Advent. In den kommenden Tagen öffnen bereits die ersten Weihnachtsmärkte in der Region Neuburg ihre Tore. In einigen Kommunen finden heuer zum ersten Mal ein Advents-, Weihnachts- oder Christkindlmarkt statt. Das ist bis Weihnachten alles geplant.

Diese Weihnachtsmärkte sind in Neuburg, Ingolstadt & Co. geplant

Die Weihnachtsmärkte sind nach Kommune alphabetisch sortiert:

Erster Unterstaller Weichnachtszauber: Christbaumverkauf, Tombola und Weihnachtsbasar: Die Unterstaller Vereine laden am Samstag, 2. Dezember, zum ersten Unterstaller Weihnachtszauber ein. Alle ortsansässigen Vereine sind an dem Weihnachtsmarkt beteiligt und sorgen für das leibliche Wohl. Los geht es um 13 Uhr am Ortsring 28, auf dem Gelände der alten Schule .

Der Ingolstädter Christkindlmarkt ist der erste Markt, der in der Region öffnet. Foto: Thomas Michel (Archivbild)

Mit Musik in den Advent : Die Blaskapelle Ehekirchen lädt am Samstag, 2. Dezember, zu einer musikalischen Einstimmung in die Vorweihnachtszeit ein. Auf dem Kirchvorplatz in Ehekirchen findet ab 17.30 Uhr ein Markt mit Musik statt. Veranstaltet wird "Mit Musik in den Advent " vom Kindergarten Wirbelwind Walda, dem Frauenchor Ehekirchen , der Jugendblaskapelle Ehekirchen und der Blaskapelle Ehekirchen .

Startschuss in den Advent fällt in Ingolstadt

Christkindlmarkt Ingolstadt : "Alle Jahre wieder...", kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch der Ingolstädter Christkindlmarkt. Los geht es heuer am 22. November. An dem Mittwoch eröffnen der Nikolaus, das Christkind und Oberbürgermeister Dr. Christian Scharpf den Christkindlmarkt , indem sie die Weihnachtsbeleuchtung anschalten und nicht nur der Theatervorplatz, sondern auch die ganze Stadt in weihnachtlichem Glanz erstrahlt. Bis einschließlich 23. Dezember versüßt das vorweihnachtliche Treiben auf dem Theaterplatz, die Wartezeit aufs Christkind - unter anderem mit heißen Getränken, süßen und deftigen Leckereien und einem breit gefächerten Warenangebot. Der Ingolstädter Altstadt Christkindlmarkt ist einer der ältesten in Deutschland , da er schon 1570 von Herzog Albrecht V. angeordnet wurde. Der Markt hat dieses Jahr von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag bis 21 Uhr.

In Ingolstadt wird auch dieses Jahr die Eisarena aufgebaut. Foto: Silke Federsel (Archivbild)

Weihnachtsmarkt Karlshuld : Premiere in der Donaumoos-Gemeinde: Der neu gegründete Kulturverein Karlshuld veranstaltet am zweiten Adventswochenende vom 8. bis 10. Dezember einen Weihnachtsmarkt in der künftigen Ortsmitte rund um das Moorversuchsgut. Der Kulturverein hat ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Tanz, Chor- und Instrumentalmusik, Schattentheater, lebender Krippe und Krippenspiel geplant. Für den Markt haben sich ein gutes Dutzend Aussteller angemeldet. Der Markt hat am Freitag und Samstag von 16 bis 21 Uhr, und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Pobenhausener Weihnachtsmarkt: Zum Weihnachtsmarkt ins Feuerwehrhaus Pobenhausen laden die Vereine der Gemeinde am Sonntag, 17. Dezember ab 16 Uhr ein.

Weihnachtsmarkt Obermaxfeld: Glühwein, Steak-Semmel und eine Fackelwanderung für Kinder erwartet Besucher und Besucherinnen in Obermaxfeld. Der Markt von der Freiwilligen Feuerwehr findet am Sonntag, 17. Dezember, auf dem Dorfplatz ab 16.30 Uhr statt.

Neuburgs kultiger Glühweinstand, die Wichtelhütte, lockt mit täglich wechselndem Musikprogramm. Foto: Xaver Habermeier (Archivbild)

Neuburger Christkindlmarkt : Auf dem Neuburger Karlsplatz findet am zweiten und dritten Adventswochenende (8. bis 10. und 15. bis 17. Dezember 2023) wieder der historische Christkindlmarkt statt. Inmitten der historischen Altstadt bieten allerlei Kunsthandwerker ihre Waren an. Keramikartikel, Tonwaren, Schmuck , Pelzwaren, Krippen, Christbaumkugeln, Puppenkleider, Holzspielzeug, Wollartikel und vieles mehr lassen sich hier, zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk, finden. Für Gaumenfreude sorgen Bratwürste, Schupfnudeln, Rahmfleck, frische Waffeln, Lebkuchen und mehr. Die Weihnachtswerkstatt im Rathausfletz, lädt zum Verweilen ein. Dort erwartet die Besucher und Besucherinnen traditionelle Handwerkskunst. Von Korbflechten, Klöppeln, Polstern, Seifensieden, Scherenschnitten, Glasperlenherstellung und Buchbinden. Der Christkindlmarkt wird von der Stadt Neuburg veranstaltet. Der Markt hat am Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten vom Neuburger Weihnachts- und Christkindlmarkt

Neuburger Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz : Südtiroler Schnitzkunst, vorweihnachtliche Bastelarbeiten, ein kulinarisches Angebot und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm gehören zum Neuburger Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz . Der Markt startet am Donnerstag vor dem ersten Advent , 30. November, und endet am 23. Dezember. Zum Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz gehört auch die Neuburger Eisarena . Dort können Besucher und Besucherinnen kostenfrei Schlittschuhlaufen. Veranstaltet wird der Weihnachtsmarkt vom Stadtmarketing Neuburg.

Auf dem Karlsplatz in der Oberen Altstadt findet an zwei Wochenenden der historische Christkindlmarkt statt. Foto: Marcel Wenk (Archivbild)

Weihnachtsmarkt Unterhausen : In Unterhausen findet am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt im Schulgarten Unterhausen statt. Am Samstag, 2. Dezember, öffnet der Markt um 15 Uhr. Am ersten Advent , 3. Dezember, geht es um 11 Uhr los. Musikalisch wird der Markt am Sonntag ab 16.30 Uhr von der Blaskapelle Oberhausen begleitet. Um 18 Uhr erwartet die Besucher und Besucherinnen eine Feuershow mit den Flammentänzerinnen aus Rennertshofen . Angeboten werden zudem romantischen Kutschfahrten rund um den Weihnachtsmarkt . Alpakas stehen für kleine und große Gäste bereit. Es gibt eine Kinderbetreuung vor Ort.

Der orangefarbene Stern ist das Symbol des Unterhausener Weihnachtsmarkts. Foto: Annemarie Meilinger (Archivbild)