Doch keine Auflösung: Neuburger Sudetendeutsche bleiben weiterhin bestehen

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Neuburg-Schrobenhausen besteht weiterhin. Diese etwas überraschende Entwicklung können die Beteiligten erleichtert verkünden. Die Rede ist von einem „großen Glücksfall“. Aufgrund von Nachwuchsmangel stand die Gruppe vor der Auflösung. Eine Fusion mit der Gruppe aus Ingolstadt war im Gespräch.

Sudetendeutsche Landsmannschaft Neuburg-Schrobenhausen bleibt bestehen

Nun bleibt die Gruppe aus Neuburg-Schrobenhausen bestehen, mit einem Vorstand, der zum Großteil aus den Reihen der Ingolstädter gebildet wird, lediglich die Beiräte Gerhard Wurps, Reinhilde Florian, Edeltraud Grießer, Siegfried Weis und Helmut Weis kommen aus Neuburg. Auch Hildegard Weis aus Marienheim engagiert sich weiter als Schriftführerin und stellvertretende Vermögensverwalterin. Neuer Kreisobmann ist Oswin Dotzauer, der das Amt parallel zu seinem Vorsitz der Ingolstädter Gruppe übernimmt.

Büro in der Neuburger Blumenstraße wird aufgelöst

Vor Ort wird es eine Veränderung geben. Das Büro in der Blumenstraße wird zum 1. September aufgelöst. Das Konto bei der Raiffeisenbank bleibt weiter bestehen. Geburtstagsbesuche bei runden und halbrunden Geburtstagen werden beibehalten. Die Frauengruppe trifft sich weiterhin jeden ersten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr im Gasthaus Central in Neuburg. Ansprechpartnerin und Organisatorin ist wie bisher Reinhilde Florian. Jahreshauptversammlungen, Faschingsnachmittage, Kirchweihfeiern sowie Weihnachtsfeiern finden in gewohnter Weise weiterhin im Gasthaus Central statt. Der Gedenkstein am Friedhof an der Franziskanerstraße wird weiterhin erhalten und gepflegt mit Blumenschalen, und zu Allerheiligen wird ein Kranz niedergelegt.

Die Sudetendeutschen aus Neuburg-Schrobenhausen wollen gestärkt in die Zukunft schauen. „Wir halten das Gedenken an die Heimat unserer Vorfahren in Ehren, wir lassen uns aus der Geschichte nicht vertreiben und wir versuchen bestmöglich diese Geschichte, das Wissen und die kulturellen Bräuche und Errungenschaften unserer Altvorderen an die junge Generation weiterzugeben“, heißt es. (AZ)