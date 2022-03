Donaumoos: Neue Gebietsmanagerin für Wiesenbrüter

Im vergangenen Jahr sind nur drei Küken im Donaumoos flügge geworden. Das ist zu wenig. Marie Heuberger setzt sich künftig für den Nachwuchs ein.

Kaum einer kennt ihn noch, den trillernden Ruf des Großen Brachvogels. Kein Wunder, denn die sogenannte Limikole mit dem langen abwärts gebogenen Schnabel gehört zu den Wiesenbrütern – eine der am stärksten gefährdeten Artengruppen. Sieben der neun Großen Wiesenbrüterarten sind bereits vom Aussterben bedroht. Wenn sich nichts ändert, werden diese Arten in naher Zukunft verschwunden sein.

Auch in den zwei Wiesenbrüter-Hotspots des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, Langenmosen und Lichtenheim im Donaumoos, sind in der letzten Saison nur drei junge Brachvögel flügge geworden. Das reicht bei weitem nicht aus, um den Bestand langfristig zu erhalten. Um diese für unsere Kulturlandschaft so typischen Vögel noch retten zu können, müssen die Restbestände mit Schutzmaßnahmen gesichert und die Gefährdungsursachen umgehend beseitigt werden.

Ein Brachvogelküken vom vergangenen Jahr. Foto: Norbert Model

Marie Heuberger ist neue Gebietsmanagerin für Wiesenbrüter im Donaumoos

Seit 1980 sind die Wiesenbrüterbestände in Deutschland um 78 Prozent eingebrochen und europaweit um 48 Prozent. Der Große Brachvogel, der in Randgebieten des Donaumooses noch vorkommt, ist in Bayern seit 1980 um 50 Prozent zurückgegangen, der Kiebitz deutschlandweit sogar um 98 Prozent. In mehr als der Hälfte der ehemaligen Wiesenbrütergebiete sind die Wiesenbrüter inzwischen komplett verschwunden. Es besteht also dringend Handlungsbedarf.

In den letzten 20 Jahren war vor allem der Biologe und Wiesenbrüterexperte Norbert Model im Donaumoos aktiv, um für Schutzmaßnahmen zu sorgen. Auch die Untere Naturschutzbehörde hat in Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirten Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel den Bau eines großen Schutzzauns, um die Gelege vor Prädation (Jagd durch Beutegreifer), eine der Haupttodesursachen der Küken, zu schützen.

Wiesenbrüterbestände in Deutschland schrumpfen

Seit März 2022 werden die bisherigen Bemühungen durch die neue Gebietsmanagerin, Marie Heuberger, unterstützt. Die Stelle wird durch den Bayerischen Naturschutzfonds gefördert und durch den Landesbund für Vogelschutz (LBV) getragen. Die junge Frau, die Naturschutz und Landschaftsplanung in Freising studiert hat, bringt viel ornithologisches Fachwissen mit. „Bei den Wiesenbrütern ist es bereits mehr als fünf vor zwölf. Es muss dringend gehandelt werden, bevor wir diese wertvollen Arten verlieren. Und es sind nicht nur die Wiesenbrüter selbst, die verloren gehen: Sie stehen für eines der artenreichsten Ökosysteme in Deutschland, das mit ihnen verschwindet“, erklärt sie.

Zusammen mit dem Experten Norbert Model hofft sie, im Donaumoos eine Trendwende erreichen zu können. Ihr Tonfall wird ernst: „Was wir bisher betreiben – Gelegeschutzzäune & Co. – das sind nur Notmaßnahmen und keine dauerhafte Lösung. Was wir brauchen, sind wirkliche Lebensraumverbesserungen und einen Bestand, der sich selbst erhält und sogar steigt, ohne Notmaßnahmen.“

Neue Expertin für Wiesenbrüter im Donaumoos

Sie erzählt von ihrer Zeit als Freiwillige auf der Vogelwarte Skagen in Dänemark und man merkt, wofür sie brennt. Sie schwärmt von Bekassinen, die im Zickzack ihren Balzflug zeigen, von Kiebitzküken die durch die Marschlandschaft waten und von Brachvogelschwärmen auf ihrem Weg ins Brutgebiet. „So könnte es irgendwann auch wieder im Donaumoos sein“, meint sie.

Zu ihren Aufgaben gehört zum Beispiel die Gelegesuche, die sie in Kooperation mit Norbert Model durchführen wird. Er kennt das Gebiet wie seine Westentasche und teilt seine Erfahrungen gerne. Außerdem werden die beiden gemeinsam die jungen Küken besendern, um mehr über ihre Lebensweise zu erfahren und sie bei möglichen Gefahren wie der nahenden Mahd aus den Wiesen retten zu können. Marie Heuberger ist auch erste Ansprechpartnerin für die Landwirte im Wiesenbrütergebiet. Der persönliche Kontakt und eine gute Zusammenarbeit sind ihr sehr wichtig. Auch eine Zusammenarbeit mit der örtlichen Jägerschaft ist angestrebt.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit. Da die Wiesenbrüter während der Brutzeit sehr störungsempfindlich sind, bittet Marie Heuberger darum, die Wiesenbrütergebiete von Mitte April bis Juni zu meiden und Hunde an der Leine zu führen. (nr)

Angebot Wer mehr über die Wiesenbrüter erfahren möchte, kann am 29. April an einer Führung unter der Leitung von Norbert Model im Wiesenbrütergebiet teilnehmen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Haus im Moos. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Wer sich darüber hinaus für die heimische Natur engagieren möchte, kann sich an Marie Heuberger (Telefon: 01525/4563016, E-Mail: marie.heuberger@lbv.de) oder die lokale Kreisgruppe Neuburg-Schrobenhausen wenden.