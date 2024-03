E-Scooter in der Region mit abgelaufener Versicherung unterwegs

Die Polizei stoppt in Neuburg und Schrobenhausen E-Roller-Fahrer mit abgelaufenem Kennzeichen. Seit dem 1. März sind blaue Versicherungskennzeichen notwendig.

Zwei Strafverfahren wegen Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz wurden durch die Polizei Neuburg am Freitagvormittag eingeleitet. In beiden Fällen wurden E-Scooter im Straßenverkehr gefahren, an denen ungültige Versicherungskennzeichen angebracht waren. In beiden Fällen ergab eine Überprüfung, dass kein erforderlicher Haftpflichtversicherungsschutz für die Fahrzeuge bestand.

Auch im Stadtgebiet Schrobenhausen hat die dortige Polizei zwei E-Scooter-Fahrer festgestellt, die sich bisher nicht um die notwendige Versicherung für das neue Versicherungsjahr gekümmert hatten. Beide müssen sich nun wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Gültigkeit sämtlicher Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 (Farbe: schwarz) am 29. Februar endet. Seit dem 1. März wird für die Teilnahme am Straßenverkehr ein Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2024 benötigt. Dieses ist in blauer Farbe ausgestaltet. (AZ)

