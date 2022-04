Ehrenamtliche aus dem Landkreis ausgezeichnet: „Sie haben es verdient“

70 Männer und Frauen aus dem Landkreis werden für ihr Engagement ausgezeichnet. Einer von ihnen erhielt sogar die erste Stufe des Bundesverdienstkreuzes.

Feststimmung am Landratsamt: In der Behörde ging es ab dem späten Freitagnachmittag zu wie im Taubenschlag. Menschen kamen, Menschen gingen. Und im großen Sitzungssaal wurden Auszeichnungen quasi im Akkord vergeben. Es hatte sich einiges angestaut, denn die Corona-Pandemie hatte es zuletzt nicht zugelassen, Veranstaltungen dieser Art abzuhalten – auch wenn es sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausnahmslos um politisch, sozial und kulturell engagierte Menschen handelt, die das Leben in den Gemeinden, Städten und damit im ganzen Landkreis maßgeblich prägen. Und so kam es, dass nun über 70 Männer und Frauen gruppenweise zusammenkamen, um sich ihre verdienten Auszeichnungen von Landrat Peter von der Grün abzuholen. Mit dabei: die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus den jeweiligen Kommunen.

Vier unterschiedliche Formen der Anerkennung wurden am Freitag an die ehrenamtlich Tätigen ausgehändigt: die Ehrung langjähriger Kommunalpolitiker durch kommunale Dankurkunden und Verdienstmedaillen in Bronze, das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt sowie die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

„Was Sie alle heute Abend verbindet, ist Ihr vorbildlicher persönlicher Einsatz. Ihr Engagement ist keinesfalls selbstverständlich“, sagte Landrat Peter von der Grün eingangs. „Sie alle haben es sich mehr als verdient!“

Die höchste Auszeichnung an diesem Tag hat Josef Mack aus Weichering erhalten. Er bekam für sein Engagement die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Die erste Stufe des Bundesverdienstkreuzes, wie diese Auszeichnung umgangssprachlich auch genannt wird, ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland und wird für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen. Der Orden wird in insgesamt neun Stufen verliehen.

Über das herausragende Engagement von Josef Mack hat die Neuburger Rundschau bereits ausführlich berichtet. Seit nahezu sechs Jahrzehnten ist Mack Mitglied im Männergesangsverein Liederkranz in Weichering. Dort singt er nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern übernahm auch 40 Jahre lang die Verantwortung als Vorsitzender. 2018 wurde er dafür zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Darüber hinaus gilt er bei den Weicheringer Krippenfreunden als Dreh- und Angelpunkt der familiären Gemeinschaft. Nur allein auf sein unablässiges Drängen sei 1995 die 1. Weicheringer Krippenausstellung zustande gekommen, die es in der Folge ermöglichte, eine hochwertige Weihnachtskrippe für die Pfarrkirche zu kaufen.

„Josef Mack prägte durch sein unermüdliches und langjähriges Engagement die musikalische Geschichte Weicherings entscheidend. Mit seiner unglaublichen Energie und seinem beispiellosen Optimismus gelang es ihm immer wieder aufs Neue, Projekte mit Musikgruppen entstehen zu lassen und über Jahrzehnte hinweg auch in Gang zu halten. Er ist mit seinem musikalischen Lebenswerk Aushängeschild der Gemeinde Weichering“, hieß es in der Laudatio.

Darüber hinaus wurden folgende Auszeichnungen verliehen:

Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten: Das Ehrenzeichen erhalten Personen, die durch ihre mindestens 15-jährige Tätigkeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste geleistet haben. Diese Auszeichnung wurde zuteil:

Robert Huber aus Schrobenhausen: Er hat sich in besonderem Maße beim Athletik Club Olympia (ACO) in Schrobenhausen, beim SPD-Ortsverein Aresing und beim Ortskartell des Deutschen Gewerkschaftsbundes engagiert.

Karl Trompler aus Schrobenhausen: Er ist seit 1979 Mitglied der Faschingsgesellschaft „Paartal-Au“ Waidhofen und übernahm von Beginn an das Traineramt. Unter seiner Führung wurde 1982 erstmals auch eine Rock’n’Roll-Gruppe zusammengestellt, die er ebenfalls trainierte. Auch beim Tennisverein Waidhofen ist er seit 1968 aktiv, gehört dort zu den Gründungsmitgliedern und zählt zum „Motor“ des Vereins. Als ausgebildeter Trainer brachte er schon Hunderten von Kindern und Jugendlichen das Tennisspielen bei. Für sein Engagement wurde Karl Trompler bereits vielfach mit unterschiedlichen Auszeichnungen geehrt.

Karin Nowak aus Schrobenhausen: Sie war über mehrere Jahre Vorsitzende im Elternbeirat des Kindergartens Sandizell und in der Grundschule Schrobenhausen und engagierte sich in vielfältiger Weise im Trägerverein Jugendzentrum Schrobenhausen.

Christiana Kleinert aus Rennertshofen: Sie arbeitet seit rund 25 Jahren als Gemeindedienerin für den Markt Rennertshofen (verteilt die Post an die Bürger) und engagiert sich seit 50 Jahren in der Arbeiterwohlfahrt Rennertshofen.

Rita Golder aus Rennertshofen: (war bei der Verleihung nicht anwesend, deshalb gab es auch keine Laudatio über ihr Engagement)

Gabriele Lay aus Oberhausen: Sie leitet seit 22 Jahren den Neuburger Madrigalchor, der Konzerte in Frankreich, Polen, Österreich oder Ungarn gibt. Das Ensemble erhielt 2017 den Kulturpreis der Stadt Neuburg. Gabriele Lay ist zudem als Organistin tätig und führt Musikgarten-Kurse für Kinder durch.

Lore Ballier aus Neuburg: Sie ist seit 2002 Patientenbegleiterin, die den ehrenamtlichen Besuchsdienst für Patientinnen und Patienten im Geriatriezentrum Neuburg übernimmt. Dafür nimmt sie sich regelmäßig einmal wöchentlich für etwa drei Stunden Zeit und leistet den Patienten Gesellschaft.

Hedwig Utschig aus Neuburg: (war bei der Verleihung nicht anwesend)

Regina Roßmanith aus Neuburg: Auch sie kann auf über 15 Jahre Ehrenamt als Patientenbegleiterin zurückblicken. Sie versteht sich als Unterstützung des Pflegepersonals und stellt damit für das Geriatriezentrum Neuburg eine sehr wertvolle humanitäre Hilfe dar. Denn gerade für vereinsamte Menschen sind diese Besuche eminent wichtig.

Anton Mack aus Neuburg: Er hat sich in besonderer Weise durch seine jahrzehntelangen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Schützenverein Alt-Baring Bergen verdient gemacht, in dem er bereits seit 1954 Mitglied ist. Darüber hinaus leistete er beim Neubau des jetzigen Schützenheimes in den Jahren 2000 bis 2003 unzählige freiwillige Arbeitsstunden. Für seinen Einsatz wurde er 2007 deshalb zum Ehrenmitglied des Schützenvereins ernannt.

Christine Baumgartner aus Burgheim: Sie engagiert sich seit über zwei Jahrzehnten im Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Cosmas und Damian in Burgheim. Ihre Hauptaufgabe dort ist die Organisation von kirchlichen Festen. Zu den von ihr durchgeführten Veranstaltungen zählen allen voran das jährlich stattfindende Pfarrfest und das Weinfest. Darüber hinaus obliegt ihr die Planung und Durchführung des Pfarreientheaters. Bereits bei neun Theateraufführungen überzeugte sie als Spielleiterin.

Vitus Lautner aus Weichering: Er ist in fast allen Ortsvereinen Mitglied und es gibt praktisch keine gemeinschaftlichen und gemeinnützigen Initiativen in Weichering, an denen er nicht beteiligt war bzw. ist. Ob Gartenbauverein, Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat, Männergesangsverein oder Feuerwehr – Vitus Lautner ist nicht nur Mitglied, sondern ein Mann der Tat, der weder Arbeit noch Verantwortung scheut.

Vitus Thaler aus Karlskron: Seit vier Jahrzehnten engagiert er sich ehrenamtlich im Männergesangverein „Eintracht“ in Pobenhausen. Er leistet außerdem wertvolle Arbeit beim Organisieren verschiedener Feste, wie die jährlichen Vereinsausflüge, Faschingsbälle, Weinfeste und Weihnachtsfeiern.

Auch die Rennertshofener nahmen mehrere Auszeichnungen mit heim: (von links) Gerhard Göbel, Rosamaria Haag, Christiana Kleinert und Theobald Rehm, der 36 Jahre lang im Gemeinderat aktiv gewesen war Foto: Winfried Rein

Verdienstmedaille in Bronze: Mit dieser Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderem Maße um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben. Es gibt sie in den Stufen Gold, Silber und Bronze. Die Bronze-Stufe haben erreicht:

Rennertshofen: Theo Rehm

Neuburg: Hans Mayr, Theo Walter

Berg im Gau: Martin Mayr

Ehekirchen: Günter Gamisch

Karlshuld: Anton Krammer

Langenmosen: Josef Stark

Waidhofen: Erich Dier, Otto Leidl

Gachenbach: Konrad Schneller

14 Auszeichnungen gingen an Neuburger Politiker und Ehrenamtliche, beglückwünscht auch von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Foto: Winfried Rein

Kommunale Dankurkunde: Diese Auszeichnung erhalten Personen, die sich insbesondere durch ihre langjährige Tätigkeit als kommunaler Mandatsträger oder in anderen kommunalen Ehrenämtern um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben. Die Dankurkunde ist die erste Stufe der kommunalen Verdienstmedaille. Folgende Personen haben sie erhalten:

Rohrenfels: Helmut Hartmann, Christian Karpf, Andrejs Laukmanis, Michael Waller

Rennertshofen: Gerhard Göbel, Rosa Maria Haag

Oberhausen: Josef Ettenreich, Erhard Jackel, Hermann Steger

Neuburg: Klaus Brems, Bettina Häring, Alfred Hornung, Günter Steinwand, Rüdiger Vogt, Maximilian Direktor

Bergheim: Adolf Gloßner, Albert Zeller

Burgheim: Peter Specht, Sebastian Zitzmann

Berg im Gau: Reinhold Bichle, Franz Schoderer

Ehekirchen: Josef Hermann, Josef Karmann, Otto Plath, Paul Strixner

Weichering: Georg Niedermeier

Königsmoos: Hubert Baudisch

Karlshuld: Michael Lederer, Klaus Scherm

Karlskron: Christine Froschmeir, Andreas Schwinghammer

Langenmosen: Erich Pradel

Schrobenhausen: Georg Berger, Bastian Fuchs, Ulrich Hartmann, Jakob Mahl, Gerhard Winter

Waidhofen: Martin Waldinger

Aresing: Werner Dick, Roland Gaßner, Siegfried Sibinger

Gachenbach: Anton Blöckl, Roland Bux

Brunnen: Rudolf Ettl, Rita Pichler, Ernst Kurzhals