Ehrenamtliche ausgezeichnet: "Sie sind echte Leistungsträger!"

Jedes Jahr werden Menschen aus dem Landkreis geehrt, die sich in besonderem Maße für die Gesellschaft einsetzen - darunter ist auch Werner Hommel aus Neuburg.

Sie übernehmen Verantwortung und engagieren sich, ohne einen Lohn dafür zu erwarten.: die ehrenamtlich Aktiven im Landkreis. Als "Belohnung" für ihre Arbeit und Zeit findet jedes Jahr im Landratsamt eine kleine Feier statt, bei der Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die sich in besonderem Maße für das Gemeinwohl engagieren. Dieses Jahr waren es 15 Männer und Frauen, die von Landrat Peter von der Grün ein Zeichen der Anerkennung erhielten. Darunter waren auch zwei Bürgermeister, die für ihr langjähriges verdienstvolles Wirken geehrt wurden.

Verliehen wurden fünf unterschiedliche Auszeichnungen. Die Kommunale Dankurkunde und die Verdienstmedaille in Bronze werden im Namen von Innenminister Joachim Herrmann für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung verliehen. Das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten ist eine Anerkennung für langjährige, hervorragende ehrenamtliche Tätigkeiten. Der "Weiße Engel" wird von Staatsministerin Ulrike Scharf an Personen verliehen, die sich über viele Jahre hinweg im Gesundheit- und/oder Pflegebereich ehrenamtlich engagiert haben. Und dann gibt es noch die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für besondere Leistungen im politischen, wirtschaftlichen, geistigen, kulturellen, sozialen oder karitativen Bereich verliehen wird.

Werner Hommel hat die Wirtschaftsschule Neuburg mitgegründet

"Ihr Engagement für unseren Landkreis ist deshalb so wertvoll, weil ohne Sie große Lücken entstehen würden", sagte Peter von der Grün eingangs der Feierstunde, nicht ohne auch den Familien und Partnern zu danken, "ohne deren Unterstützung viel von ihrem Engagement nicht möglich wäre". Das Ehrenamt halte die Gesellschaft zusammen und könne deshalb nicht hoch genug eingeschätzt werden. "Mir imponiert die Begeisterung und Leidenschaft, mit der Sie sich für das gesellschaftliche Miteinander in unserem Landkreis einsetzen. Sie sind echte Leistungsträger und ein Vorbild für hoffentlich sehr viele Nachahmer."

Die höchste Auszeichnung an diesem Abend erhielt Werner Hommel aus Neuburg. Mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wurde sein vielseitiges Engagement gewürdigt: Er war Mitbegründer der Berufsaufbauschule (1964) und des Telekollegs (1966) in Neuburg und war an der Gründung der Wirtschaftsschule im Jahr 1970 maßgeblich beteiligt, deren Schulleiter er auch wurde. Sein Einsatz für die Schule nach innen und außen sei dabei weit über sein Pflichtmaß hinaus gegangen", sagte von der Grün. Darüber hinaus leitete er seit 1997 auch die "Gewerbliche Berufsschule" in Bittenbrunn und war damit der Chef des gesamten beruflichen Schulwesens im nördlichen Landkreis.

Das Ehrenamt war stets wichtig für den Neuburger Werner Hommel

Seine berufliche Laufbahn war überdies von zahlreichen ehrenamtlichen Aufgaben begleitet. Er hat den Freundeskreis der Kliniken St. Elisabeth aus der Taufe gehoben, war zwölf Jahre lang Kreisrat, 18 Jahre lang Stadtrat und zwölf Jahre davon zweiter Bürgermeister. Außerdem war er über 38 Jahre hinweg als ehrenamtlicher Geschäftsführer des örtlichen Industrie- und Handelskammer-Gremiums tätig, war im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Neuburg, fungierte als ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht und hatte das Amt des Kreisvorsitzenden des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) Neuburg-Schrobenhausen inne. "Das Engagement von Werner Hommel ist und war überdurchschnittlich und unglaublich vielseitig."

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ging an:

Herbert Kammerer aus Burgheim kümmert sich nicht nur seit 21 Jahren als Schulweghelfer um die Sicherheit der Kinder, sondern ist auch beim TSV Burgheim sehr aktiv. Dort betreut er seit fast vier Jahrzehnten die 1. Fußballmannschaft, ist Platzwart und unterstützte beim Neubau des Vereinsheims mit rund 200 freiwilligen Arbeitsstunden.

Georg Baierl aus Schrobenhausen engagierte sich seit vier Jahrzehnten mit großer Hingabe bei der DJK Sandizell-Grimolzhausen. Außerdem ist er seit vielen Jahren für den Skiclub Sandizell tätig, war Vorstandsmitglied im Kreisjugendring, hat die Bürgervereinigung Sandizell sowie die Kesselfleischfreunde mitgegründet und war zwölf Jahre Stadtrat.

Mit dem Weißen Engel wurde ausgezeichnet:

Cäzilia Bründl aus Neuburg war sechs Jahre Patientenbegleiterin, die den ehrenamtlichen Besuchsdienst für Patienten im Geriatriezentrum Neuburg übernahm. Außerdem engagiert sie sich seit 2016 bei der Nachbarschaftshilfe Neuburg.





Die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhielten:

Thomas Mack aus Weichering ist seit 20 Jahren politisch aktiv. Seit 2008 ist er Bürgermeister in Weichering , darüber hinaus Vize-Vorsitzender des Schulverbands Karlskron , Vorsitzender des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Arnbachgruppe sowie Kreisrat.

Die Kommunale Dankurkunde bekam: