Schulbeginn: Ein coronafreier Start ins neue Schuljahr

Die Zahl der Grund- und Mittelschülerinnen und -schüler im Landkreis wächst. Mit Beginn des neuen Schuljahres am heutigen Dienstag besuchen 5301 Kinder und Jugendliche die „Volksschule“ – das sind 151 mehr als noch im Jahr zuvor. Der Anstieg ist zu einem wesentlichen Teil durch die ukrainischen Flüchtlingskinder begründet.

Für Schulamtsdirektorin Ilse Stork war die Planung des kommenden Schuljahres vergleichsweise entspannt. Denn nach zwei Corona-Jahren erleben die Schulen wieder einen Schulstart ohne Test- und Maskenpflicht. „Wir freuen uns auf Normalität“, sagt Ilse Stork, wenngleich sie verhalten optimistisch auf die nächsten Monate blickt. „Wir müssen abwarten, was der Herbst bringt und wie sich die Corona-Zahlen entwickeln.“

Doch jetzt geht es erst mal darum, in das neue Schuljahr zu starten. Während die Schülerinnen und Schüler die Sommerferien genießen, ist der August für Ilse Stork Hochsaison. Lehrerinnen und Lehrer müssen eingeteilt, individuelle Wünsche berücksichtigt und mobile Reserven geplant werden. Das alles sei in diesem Jahr „im Rahmen der Möglichkeiten“ gut gelungen: Trotz gestiegener Schülerzahlen sei die Gesamtklassenzahl von 245 gleich geblieben. Die Klassenstärken, insbesondere in den Grundschulen, steigen damit zwar etwas an, doch gleichzeitig braucht es kein neues Lehrpersonal, das ohnehin schwer zu bekommen ist.

An den Grundschulen wird der Musikunterricht gekürzt

Um die Lücke zu schließen, hat sich Ilse Stork dazu entschlossen, Unterrichtsstunden einzusparen. Das heißt: In den Grundschulen gibt es dieses Schuljahr eine Musikstunde weniger. „Mir war es wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht zulasten des Personals gehen.“

Für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen wurden fünf sogenannte Brückenklassen gebildet. 20 Schülerinnen und Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe können sie jeweils aufnehmen. Die Klassen seien bereits gut gefüllt, sagt die Schulamtsleiterin, es gebe aber noch freie Plätze. Je nachdem, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt und ob wieder vermehrt Flüchtlinge in den Landkreis kommen, könne das Angebot auch aufgestockt werden. Ukrainische Kinder der ersten bis vierten Klasse werden in den Regelklassen der Grundschulen beschult.

Der Beruf des Lehrers wird immer weiblicher

Personelle Veränderungen an den entscheidenden Stellen gibt es dieses Jahr nur zwei: In der Grund- und Mittelschule Karlskron heißt die neue Schulleiterin Gabriele Habicht, und in Berg im Gau übernimmt Matthias Brendel die Schulleitung. Insgesamt starten im Landkreis 51 neue Lehrkräfte ins Schuljahr, davon sind 23 Lehramtsanwärter, die am Montag im Landratsamt vereidigt wurden.

Alles in allem wird der Beruf des Pädagogen immer weiblicher. Ilse Stork erinnert sich noch an die Zeiten in den 1980er- und 90er- Jahren, in denen Männer an Grund- und Mittelschulen keine Seltenheit waren. Mittlerweile sei der überwiegende Teil des Personals weiblich. „An manchen Grundschulen gibt es außer dem Hausmeister und dem Pfarrer überhaupt keine männlichen Kollegen.“ Dabei wäre es ihrer Meinung nach so wichtig, dass Schüler auch von Lehrern unterrichtet werden. Über die Gründe mag Ilse Stork nur spekulieren. „Vielleicht liegt es am Gehalt.“

Lehrer sind aktuell wie Pflegekräfte und Kindergarten-Mitarbeiter Mangelware. Die Situation wurde durch das Betretungsverbot für Schwangere, das seit der Corona-Pandemie gilt, nicht verbessert. Werden Lehrerinnen schwanger, müssen sie sofort vom Unterricht freigestellt werden. Das sorgt für Lücken, die nicht ohne Weiteres gefüllt werden können, weiß Ilse Stork. Kommen verstärkt Krankheitsfälle dazu – so wie etwa im vergangenen Schuljahr – sei die mobile Reserve schnell aufgebraucht, und so manche Kollegen würden bis Schuljahresende „am Zahnfleisch“ gehen.