Ein Lastwagen voll Hilfsgüter für Rumänien

Die Humanitäre Hilfe des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen schickt wieder einen Hilfstransport nach Rumänien. Spenden und tatkräftige Unterstützer sind erwünscht.

Erneut haben die ehrenamtlichen Helfer der Humanitären Hilfe des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen angepackt und einen Hilfstransport für bedürftige Regionen in Rumänien vorbereitet. Dieses Mal werden laut Mitteilung verschiedene Ziele versorgt: Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kinderheime und Arztpraxen sollen mit den nun auf Paletten verpackten Hilfsgütern beliefert werden. Darunter befinden sich sechs Paletten medizinische Einmalspritzen, vier Paletten Hygieneartikel, Ultraschallgeräte und Ergometer, neun Pflegebetten für den medizinischen Bereich und 90 Schulbänke und Stühle, als auch Kleidung und Spielzeug für Kinderheime und Schulen. Bei allen Materialien handelt es sich um Spenden, die der Humanitären Hilfe übergeben wurden. Zum Teil wurden die Hilfsgüter von den Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes aus mehreren hundert Kilometern Umkreis abgeholt und zu den Lagerflächen in Weichering und Weilach gebracht, wo sie nun für den Transport nach Rumänien vorbereitet wurden.

Hilfstransport aus Neuburg-Schrobenhausen nach Rumänien

Der Transport selbst soll am 4. August dieses Jahr starten. Aus finanziellen Gründen wird der Transport mit einem Spediteur durchgeführt. Um die Notwendigkeit der Hilfsgüter einzuschätzen, als auch deren Weiterverteilung zu kontrollieren, wird eine Delegation der Humanitären Hilfe Neuburg-Schrobenhausen ebenfalls nach Rumänien aufbrechen. Die Hilfstransporte aus dem Schrobenhausener Land nach Rumänien finden bereits seit Jahrzehnten statt und sind neben der neu hinzugekommenen Hilfe für die Ukraine eines der Hauptprojekte des Vereins. Um auch in Zukunft Projekte wie dieses durchführen zu können, freut sich die Humanitäre Hilfe Neuburg-Schrobenhausen über finanzielle Spenden und tatkräftige Unterstützer und Unterstützerinnen, die selbst anpacken wollen, um Menschen zu helfen, heißt es in der Mitteilung. (AZ)