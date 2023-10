Eine „Vollblutdirektorin“ geht: Schulamt-Chefin Ilse Stork wird verabschiedet

Schulamtsdirektorin Ilse Stork wird mit einem großen Bahnhof verabschiedet. „Eine Bilderbuchkarriere“, sagt Landrat Peter von der Grün.

41 Jahre im Schuldienst – und stets auf der Seite der Kinder und Lehrkräfte. Ilse Stork weist ein beeindruckendes berufliches Lebenswerk vor. Am Freitag ist die Schulamtsdirektorin in den Vorruhestand verabschiedet worden.

Viel Lob und Geschenke prasselten auf die 63-jährige Pädagogin ein. Von einer „Bilderbuchkarriere“ sprach Landrat Peter von der Grün, von einer „absoluten Führungspersönlichkeit“ Regierungspräsident Konrad Schober. Staatssekretär Roland Weigert erinnerte sich an eine „Vollblutdirektorin“, mit der man in jeder Lage zusammenarbeiten konnte.

Schülerinnen sangen für die Schulamtsdirektorin. Foto: Winfried Rein

Zwei Aspekte zogen sich durch alle Lobreden. Ilse Stork sei Teamplayerin gewesen, die zuhören und entscheiden konnte. „Sie haben die Kollegen in bester Manier mitgenommen“, fand der Regierungspräsident. „Und vor Ihnen musste niemand zittern“, ergänzte der Landrat die angenehme zwischenmenschliche Art der Schulamtsdirektorin. Der zweite Punkt sei die Kompetenz des Schulamts und der Schulen in schwierigen Zeiten gewesen. Alle Redner wiesen auf die Flüchtlingskrise und die Corona-Pandemie hin.

Ilse Stork war zehn Jahre Direktorin am Schulamt Neuburg-Schrobenhausen

Am Schluss gab es langen Applaus für Ilse Stork. Ihre zehn Jahre im Schulamt Neuburg-Schrobenhausen beschrieb sie als turbulent und erfüllend zugleich, aber die Aufgaben seien ihr ans Herz gewachsen. Ihren Einsatz verglich sie mit einer Theaterregisseurin, die auf, vor und hinter der Bühnen dafür zu sorgen hat, dass der Laden läuft. Das sei auch gelungen, meinte der frühere Landrat und heutige Staatssekretär Roland Weigert. Ilse Stork habe das staatliche Schulamt Neuburg-Schrobenhausen nach Gertrud Langhammer, Gerhard Preisler und Hans Brummer als „echtes Juwel“ weitergeführt.

Danke sagten Schulreferentin Sissy Schafferhans im Namen der Stadt, Bernd Hälbig (Aresing) für den Personalrat, Nachfolger Erich Kraus und Claudia Rischbeck für alle Rektoren und Rektorinnen. Sie vertreten 26 Volksschulen mit 400 Lehrkräften und 5000 Schülern. Zum Abschied sang der Leiterchor „Ich wünsch Dir Glück“.

Der neu ernannte Schulamtsdirektor Erich Kraus (rechts) erhielt symbolisch einen Regenschirm vom Regierungspräsidenten. Foto: Winfried Rein

Regierungspräsident Konrad Schober gratulierte Erich Kraus zur Ernennung zum Schulamtsdirektor und Barbara Springwald zur neuen Schulrätin. Er wünschte eine glückliche Hand, so wie sie Ilse Stork in ihrer Karriere bewiesen habe. Sie begann in der Volksschule Stengelheim, 1980 Abitur am Descartes-Gymnasium, Lehramtsstudium, Anwärterin in Reichertshofen, Ingolstadt, Rückkehr nach Stengelheim und fünf Jahre im Kultusministerium. Die Zeit in München habe den Beweis erbracht, „dass Ilse Stork leidensfähig und belastbar ist“, so die Bewertung des Regierungspräsidenten. Sie sei dynamisch, umtriebig und unaufgeregt geblieben.

Neuer Leiter am Schulamt in Neuburg ist Erich Kraus

Konrad Schober appellierte an alle Funktionsträger innerhalb und außerhalb der Schule, einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Das Verächtlichmachen anderer Positionen mit Fake News und Behauptungen spiegle sich auch auf den Schulhöfen wider. Nicht nur die Pädagogen seien aufgerufen, etwas dagegenzusetzen. Das Motto „leben und leben lassen“ verliere an Wert. „Wir alle sind aufgerufen“, so der Regierungspräsident, „gegen die Zersplitterung der Gesellschaft und für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten.“

Das Schlusswort gehörte der Musik. Pensionär Josef Voigt spielte sein Abschiedslied der vierten Klassen für Ilse Stork, der Schülerchor aus Berg im Gau sang „Ade“ und die Band der Mittelschule Neuburg machte Stimmung von der Empore des Sitzungssaales aus. Auf die Frage, wie sie den Abschied empfinde, sagte Ilse Stork: „Es geht.“