Neuburg-Schrobenhausen

vor 17 Min.

Enttäuschung bei FDP-Kandidatin Ley: "Die liberale Stimme fehlt nun"

Plus Die FDP erlebt bei den Landtagswahlen ein Debakel. Auch Theresa Ley kann in Neuburg-Schrobenhausen nicht punkten. Die Wähler hätten die Ampel-Regierung abgestraft.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die FDP erlebte bei den bayerischen Landtagswahlen ein Debakel. Mit einem Ergebnis von lediglich drei Prozent fliegen die Liberalen aus dem Landtag. Auch die Kandidatin für den Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen, Theresa Ley, verbuchte mit lediglich zwei Prozent der Erststimmen ein schwaches Resultat. Die Enttäuschung über das Abschneiden ihrer Partei sei "sehr, sehr groß", sagt die 33-Jährige. "Und auch persönlich hätte ich mir ein deutlich besseres Ergebnis gewünscht."

Dementsprechend mäßig war die Stimmung auf der FDP-Wahlparty in Ingolstadt, berichtet Ley. Natürlich könne sie so kurz nach der Wahl noch nicht genau sagen, woran es lag. Doch grundsätzlich hätten die Liberalen es nicht geschafft, ihre Themen durchzubringen. Der Wahlkampf sei mehr von bundespolitischen als von bayerischen Themen geprägt gewesen. Da neben der FDP auch die Grünen und die SPD Stimmen verloren haben, befürchtet Ley, dass die Wählerinnen und Wähler in erster Linie die Ampel-Regierung abstrafen wollten. Offenbar herrsche eine große Unzufriedenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen