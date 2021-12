Erster bestätigter Fall: Omikron ist in Neuburg-Schrobenhausen angekommen

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist der erste Fall der Corona-Variante Omikron nachgewiesen worden.

Erster Omikron-Fall im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Wie Christoph Unterburger, stellvertretender Pressesprecher am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, auf Anfrage mitteilt, ist der erste Omikron-Fall in der Region am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen bestätigt worden. In der Einrichtung gebe es aktuell außerdem einen Omikron-Verdachtsfall. (ands)