Neuburg-Schrobenhausen

17:00 Uhr

EU-Förderungen für die Region: Das sind die Pläne der LAG Altbayerisches Donaumoos

Plus Die Lokale Aktionsgruppe Altbayerisches Donaumoos arbeitet an einer Entwicklungsstrategie für die neue Förderperiode. Wie der Stand der Dinge ist, was die Pläne sind und wie sich die Bürger einbringen können.

Von Katrin Kretzmann

Die ländliche Region stärken, das Wohnen dort attraktiv halten, Kultur und Freizeitangebote fördern und für eine hohe Lebensqualität sorgen – und das gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das hat sich die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Altbayerisches Donaumoos auf die Fahnen geschrieben. Mit Hilfe des EU-Förderprogramms Leader unterstützt die LAG lokale Akteure bei der Umsetzung von Ideen und Projekten vor Ort. Und nun arbeiten die Verantwortlichen an einer Entwicklungsstrategie für die anstehende, neue Förderperiode – und da ist einiges geplant.

