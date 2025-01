Exkursionen im Landkreis

Eine Fackel-Führung zur Einöde Hinterkaifeck findet am Sonntag, 9. Februar, statt. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr vor der Kirche in Waidhofen. Eine Fackel ist für 3 Euro zusätzlich zu erhalten. In den Donau-Auwald geht es am Samstag, 15. Februar. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr in Grünau am Kreisverkehr. Die Stadtführung Schrobenhausen mit dem Gang über den alten Friedhof ist für Sonntag, 23. Februar, geplant. Treffpunkt am Busbahnhof in Schrobenhausen ist um 13.45 Uhr. Der Preis beträgt pro Person jeweils 8 Euro. Anmeldung bei Maria Weibl, Telefon 08252/3422. Individuelle Führungen sind ab 10 Personen nach Absprache möglich. (AZ)