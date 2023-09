Neuburg-Schrobenhausen

11:50 Uhr

FDP-Kandidatin Theresa Ley: Eine junge Frau will mit Klischees aufräumen

Theresa Ley ist Direktkandidatin im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Für die FDP will sie in den Bayerischen Landtag einziehen.

Plus Theresa Ley ist die Kandidatin der FDP für die Landtagswahl. Die 32-Jährige sagt: "Die FDP ist nicht nur eine Stadt-Partei".

Von Luzia Grasser

Als Theresa Ley im September 1990 geboren wurde, da stand auf ihrer Geburtsurkunde noch "Deutsche Demokratische Republik". Ein paar Tage später war die DDR Geschichte. Ein Mann, der einen maßgeblichen Anteil am friedlichen Mauerfall hatte, war Hans-Dietrich Genscher. Im Herbst 1989 stand der damalige FDP-Außenminister auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Prag und sprach vor Tausenden von Menschen jene Worte, mit denen er den DDR-Bürgerinnen und -Bürgern die Ausreise in die BRD ermöglichte - und er selbst in die Geschichtsbücher eingegangen ist.

"Wenn ich die Bilder sehe, bekomme ich Gänsehaut", sagt Theresa Ley. Heute nennt die 32-Jährige Genscher eines ihrer großen politischen Vorbilder, sie sei beeindruckt von dem "Freiheitsgefühl, das er vermittelt hat". Inzwischen ist Ley selbst in der Politik aktiv, als FDP-Kandidatin will sie für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in den Bayerischen Landtag einziehen.

