Februarbilanz: Weniger Arbeitslose im Raum Neuburg

Die Lage am Arbeitsmarkt in der Region 10 entwickelt sich positiv. Unklar ist jedoch, wie sich die Ukraine-Krise auswirken wird.

Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen etwas zurückgegangen. 1277 Bürger und damit 57 weniger als im Januar und 496 weniger als im Februar 2021 waren auf Beschäftigungssuche. Die Arbeitslosenquote sinkt damit um 0,1 Punkte auf 2,2 Prozent. Im Februar 2021 lag sie noch bei 3,1 Prozent. Das berichtet die Agentur für Arbeit in ihrem aktuellen Monatsreport.

Nicht berücksichtigt sind darin die jüngsten Ereignisse in der Ukraine. „Diese werden den Arbeitsmarkt beeinflussen“, ist sich Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt, sicher. Inwiefern, das sei derzeit noch nicht absehbar. Schon jetzt sind etliche Kriegsflüchtlinge im Landkreis angekommen und insbesondere bei Verwandten oder Freunden untergekommen. „Die Arbeitsagentur und die Jobcenter werden alles Notwendige tun, damit diese Menschen rasch und gut versorgt werden können“, betont Kolb.

In der Region 10 liegt die Arbeitslosenquote bei 2,3 Prozent

Und wie steht es aktuell am Arbeitsmarkt in der Region? Laut Agentur für Arbeit waren im Februar in der Region 10 insgesamt 6781 Personen arbeitslos – 193 weniger als noch im Januar und 2484 weniger als vor einem Jahr. Zum Vergleich: Im Februar 2020, also vor der Pandemie, lag die Zahl bei 6755 – damit ist das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte und pendelt sich bei guten 2,3 Prozent ein. Vor Jahresfrist lag sie noch bei 3,2 Prozent, im Februar 2020 ebenfalls bei 2,3 Prozent.

Auch vom regionalen Stellenmarkt gibt es positive Nachrichten: Im Februar wurden 888 neue Stellen gemeldet. Dies bedeutet sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vormonat einen klaren Anstieg. (nr)