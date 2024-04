Neuburg-Schrobenhausen

Firmenübergabe: Wenn die nächste Generation das Ruder übernimmt

Plus Ein Generationswechsel ist oft ein emotionaler Prozess, der eine frühzeitige und umsichtige Planung erfordert. Expertin Lena Weiß von der IHK weiß, Stolpersteine zu umgehen.

Von Manfred Dittenhofer

Bei Tausenden von Unternehmen in Bayern steht in den kommenden Jahren ein Generationswechsel der Firmeninhaberinnen und -inhaber an. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Waren es zwischen 2017 und 2022 rund 29.000, so wurden von 2022 bis 2026 knapp 37.000 bayerische Firmen mit einem erwirtschafteten Mindestgewinn von 50.000 Euro ermittelt, die zusammen über 618.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Nicht nur für die betroffenen Unternehmen und die Beschäftigten, sondern auch für die gesamtdeutsche Wirtschaft ist ein erfolgreicher Transfer in die nächste Generation von Bedeutung. Daher werden Übergaben ähnlich gefördert wie Existenzgründungen. Institutionen wie die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer stehen mit ihrer Expertise zur Seite. Eine solche Expertin bei der IHK ist Lena Weiß. Die betriebswirtschaftliche Betreuerin unterstützt Unternehmen beim Generationswechsel.

Lena Weiß erlebt immer wieder, dass Unternehmen kaum vorbereitet in den Generationswechsel stolpern. Dabei könnten einige Stolpersteine alleine dadurch umgangen werden, dass frühzeitig an dem Wechsel gearbeitet würde. „Im Grunde sollte man sich bereits bei der Gründung mit dem Ausstieg beschäftigen.“ Zu den Fragen zu Beginn „Wie gründe ich?“ und „Wie strukturiere ich?“ gehöre auch die Frage „Wie steige ich aus?“. Außerdem dürfe die emotionale Ebene eines Wechsels nicht unterschätzt werden. „Das Loslassen-Können wird oft unterschätzt.“ Die Leitung einer Firma abzugeben, sei ein starker emotionaler Prozess. Meinungsverschiedenheiten dabei seien nur natürlich und sollten auch zugelassen werden. Da spiele es keine Rolle, ob die Leitung innerhalb der Familie wechsle oder das Unternehmen an Außenstehende abgegeben werde.

