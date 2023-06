Neuburg-Schrobenhausen

vor 18 Min.

FKK im Raum Neuburg: Hier kann man in der Region nackt baden

In einer Nische am Joshofener Weiher erfreuen sich junge und alte FKK-Anhänger am textilfreien Baden und Sonnen. Zu Konflikten kommt es kaum.

Plus Einen offiziellen Nacktbadestrand gibt es im Raum Neuburg nicht. Trotzdem kommen FKK-Fans in der Region auf ihre Kosten – auch wenn sie ein paar Punkte beachten müssen.

Von , Winfried Rein Andreas Zidar , Winfried Rein

Der Sommer ist da, die Temperaturen steigen. Jetzt heißt es, sich Abkühlung zu verschaffen. Und was wäre bei Hitze einfacher und naheliegender, als sich auszuziehen? Zumal Menschen, die viel Zeit nackt verbringen, laut einer britischen Studie glücklicher sind. Auch im Raum Neuburg gehen Anhänger der Freikörperkultur an Badeseen ihrer Leidenschaft nach – sie müssen hierfür jedoch ein paar Punkte beachten.

Eine Badestelle, an der man ganz offiziell die Hüllen fallen lassen kann, findet man im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nicht. Dies bestätigt das Landratsamt auf Nachfrage. Doch FKK-Freunde in der Region kommen dennoch auf ihre Kosten. Die Badeverordnung, die Nacktbaden an bayerischen Seen verboten hatte, gilt seit 2013 nicht mehr. Seitdem liegt es an den Kommunen, Regeln für ihre Badegewässer festzulegen. Dem Landratsamt ist nach Angaben von Sprecher Jonas Faller nicht bekannt, dass eine Kommune im Kreis das Nacktbaden explizit verboten hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen