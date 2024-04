Neuburg-Schrobenhausen

vor 19 Min.

Freie Wähler machen einen Haken hinter den Parteiaustritt ihres Landrats

Plus Nach dem überraschenden Austritt von Peter von der Grün verspüren die Freien Wähler Aufbruchstimmung. Sie wollen nun ohne ihren Landrat Politik machen. Und dabei fällt Roland Weigert eine besondere Rolle zu.

Von Claudia Stegmann

Das Gewitter hat sich verzogen, der Sturm hat sich gelegt. Drei Wochen ist es nun her, dass Landrat Peter von der Grün seiner Partei den Rücken gekehrt hat und aus der Freien Wähler-Fraktion ausgetreten ist. "Wir müssen diesen Paukenschlag erst mal bewerten und analysieren", hatte FW-Kreisvorsitzender Shahram Tabrizi nach der öffentlichen Abrechnung von der Grüns mit seinen Parteikollegen gesagt. Das haben die Freien Wähler mittlerweile getan, und wie zu hören ist, war der Austritt auch für die FW eine Art Befreiungsschlag.

Nur wenige Tage nach der Kündigung hatte sich die FW-Fraktion zu einem internen Austausch getroffen. Teilnehmer berichten von der einhelligen Meinung der Mitglieder, dass der Schritt von der Grüns richtig gewesen sei und als Erleichterung aufgefasst wurde. Immerhin hatte sich in den vergangenen Jahren einiges an Unmut angesammelt. Bei der Klausurtagung im November vergangenen Jahres hatte die Fraktion deshalb ein intensives Gespräch mit ihrem Landrat, bei dem sie ihn nachdrücklich dazu aufgefordert hatte, seinen Kommunikationsstil und seine Arbeitsweise zu ändern. Wie ernst es ihnen damit war, unterstreicht eine Frist, die sie ihm dafür gaben. Sollte sich bis zu dem nicht näher genannten Zeitpunkt die Situation nicht bessern, würden die Freien Wähler mit ihm nicht mehr in die nächste Landratswahl gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen