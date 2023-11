Neuburg-Schrobenhausen

18:00 Uhr

"Frust-Brief" an den Landrat: Bürgermeister zeigen die Rote Karte

Plus Schlimmer kann es kaum werden: In einem Brief an Peter von der Grün formulieren alle Rathaus-Chefs geschlossen Frust und Unmut. Der Tenor des Schreibens: vernichtend.

Von Claudia Stegmann

Es sollte ein Gespräch werden, das Geschlossenheit demonstriert. Das zeigt, dass Landrat Peter von der Grün den mehrfach eindringlich geäußerten Appell der Bürgermeister nach massiven Einsparungen im Kreishaushalt erkennbar ernst nimmt. Dass die Bürgermeister ihrerseits bereit sind, an der Erarbeitung von Sparmaßnahmen mitzuwirken. Dass aus diesem Grund der Haushalt nicht mehr in diesem Jahr beschlossen wird, sondern man sich die Zeit nimmt, einen für alle tragbaren Etat auf die Beine zu stellen. Doch stattdessen wird einmal mehr deutlich: Zwischen dem Landrat und den Bürgermeistern herrscht Eiszeit. In einem gemeinsamen Schreiben wurde der tief sitzende Frust jetzt auch schwarz auf weiß dokumentiert.

Die Bürgermeister haben bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass sie keinesfalls damit einverstanden sind, wie der Landkreis im nächsten Jahr sein Geld einplant. Es sind vor allem die hohen Verwaltungsausgaben, die ihnen sauer aufstoßen und die nur dann finanzierbar wären, wenn die Kommunen nächstes Jahr mehr Kreisumlage an den Landkreis überweisen. Der Haushaltsentwurf wurde dementsprechend in der Luft zerrissen: Alle Bürgermeister waren sich darin einig, dass er keine Grundlage für weitere Diskussionen in den Kreisgremien sein könne.

