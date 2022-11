Für Denkmäler im Landkreis bleibt noch Geld übrig

Plus Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schöpft seinen Etat für das laufende Jahr bei Weitem nicht aus. Die Sanierung der Wallfahrtskirche Maria Beinberg läuft.

Der Blick reicht weit ins Weilachtal hinein und hinüber bis Hohenwart, als Pfarrer Michael Menzinger das vergoldete Kreuz und die Kugel der Wallfahrtskirche Maria Beinberg segnete. Diese Aktion in 30 Metern Höhe bei kräftigem Westwind leitete den Endspurt in der Kirchensanierung ein.