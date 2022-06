Für Senioren und Risikogruppen: Zweite Boosterimpfung im Landkreis möglich

Die Impfstation in Schrobenhausen bietet weiterhin Schutzimpfungen gegen das Covid-Virus an. Gesundheitsamt rät Senioren und Risikopatienten, sich ein zweites Mal boostern zu lassen.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus wieder leicht an. Um sich vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen, rät das Gesundheitsamt dazu, sich impfen zu lassen. Im Kreis bietet die Impfstation in Schrobenhausen am Lenbachplatz weiterhin kostenfreie Schutzimpfungen an. Zudem sind auch in vielen Arztpraxen Impfungen möglich.

Für Senioren und Risikogruppen: Zweite Boosterimpfung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen möglich

Wer bereits die erste Booster-Impfung erhalten hat, steht derzeit vor der Frage, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine zweite Auffrischung ist, oder ob ein Abwarten bis Herbst doch sinnvoller erscheint, gerade auch im Hinblick auf die angekündigten Impfstoffe, die auf die neuen Virus-Varianten angepasst sind. Das Gesundheitsamt rät derzeit insbesondere Personen mit einem geschwächten Immunsystem sowie Menschen ab 70 Jahren, die Möglichkeit, sich zum zweiten Mal boostern zu lassen, unbedingt wahrzunehmen. „Für diesen Personenkreis ist ein zweiter Booster auf jeden Fall ratsam, um gut geschützt über den Sommer zu kommen. Wenn die erste Booster-Impfung bereits ein paar Monate zurückliegt, muss für einen guten Schutz unbedingt aufgefrischt werden“, erklärt Johannes Donhauser, Leiter des Gesundheitsamtes Neuburg-Schrobenhausen.

Gesundheitsamt in Neuburg: Menschen ab 70 sollen sich ein zweites Mal boostern lassen

Der Landkreis bietet daher auch wieder Impfungen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen durch die mobilen Impfteams des Kreiskrankenhauses an. Dazu wurden die Einrichtungen bereits kontaktiert. Wer einen Termin für eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung vereinbaren möchte, wendet sich an seinen Hausarzt oder vereinbart einen Termin in der Impfstation in Schrobenhausen unter https://impfzentren.bayern/citizen/ im Internet. (nr)