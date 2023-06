Geflügelpest bei Wildvögeln im Landkreis nachgewiesen

Bei fünf toten Vögeln am Schimmelweiher wurde das Virus nachgewiesen. Was Haus- und Nutztierhalter jetzt beachten müssen.

Das europaweite Geflügelpest-Geschehen hat nun auch den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erreicht. Wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilt, waren Anfang Juni acht tote Vögel am Schimmerweiher gefunden worden. Die Kadaver wurden untersucht, bei fünf von ihnen wurde das Virus der Geflügelpest nachgewiesen.

Aufgrund der nach wie vor auftretenden Infektionen bei Wildvögeln ist weiterhin von einem hohen Eintragsrisiko der Vogelgrippe in Geflügelhaltungen auszugehen. Für einen Schutz der Haus- und Nutzgeflügelbestände vor einem Virus-Eintrag ist die Einhaltung der bekannten Präventions- und Biosicherheitsmaßnahmen durch die Tierhalter weiterhin entscheidend, teilt das Landratsamt weiter mit. Durch die konsequente Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und so eine Einschleppung in die Geflügelhaltungen verhindert werden. Die Geflügelhalterinnen und -halter sind dazu angehalten, ihre individuellen Biosicherheitsmaßnahmen regelmäßig zu überprüfen und auf strengste Betriebshygiene zu achten.

Geflügelpest: Was Tierhalter in Neuburg-Schrobenhausen jetzt beachten müssen

Ein Merkblatt mit Sicherheitsmaßnahmen, speziell für Geflügelhalter, sowie aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern gibt es auf der Homepage des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter www.lgl.bayern.de (Suchbegriff "Geflügelhalter"). Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht bekannt geworden. Tote oder kranke Tiere sollten von Bürgerinnen und Bürgern nicht berührt oder eingesammelt werden. Entsprechende Funde sollen dem Veterinäramt unter der Telefonnummer 08431/57-288 gemeldet werden. (AZ)