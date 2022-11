Geflügelpest breitet sich im Landkreis weiter aus

Die Geflügelpest breitet sich weiter aus, auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Nun werden die Sicherheitsmaßnahmen vom Umweltministerium verstärkt.

Die Biosicherheitsmaßnahmen gegen die Geflügelpest zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel werden verstärkt. Das hat das Bayerische Umweltministerium aufgrund der Geflügelpest-Nachweise in Deutschland und Bayern veranlasst. Erforderliche Maßnahmen gibt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Mittwoch durch eine Allgemeinverfügung bekannt.

Darin werden neben verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen weitere Schutzmaßregeln wie beispielsweise ein Verbot von Ausstellungen und Märkten und ein Fütterungsverbot von Wildvögeln erlassen. Vom Fütterungsverbot nicht betroffen sind Singvögel. Sie können weiterhin am Futterhäuschen versorgt werden. Durch die konsequente Einhaltung der verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und so eine Einschleppung in die Geflügelhaltungen verhindert werden. Insbesondere in der Nähe von Gewässern jeglicher Art und Größe sollten Geflügelhaltungen vorsorglich auch mittels eines engmaschigen Netzes soweit möglich überspannt werden.

Geflügelpest breitet sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen weiter aus

Seit Oktober sind in Bayern insgesamt vier Fälle bei Hobby- und Geflügelhaltungen in den Landkreisen Miltenberg und Landshut nachgewiesen. Deutschlandweit sind in dieser Saison mehr als 1200 Fälle bei gehaltenem Geflügel und Wildvögeln amtlich festgestellt worden. Um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest in der Wildvogelpopulation rasch zu erkennen, wird in Bayern das bewährte Wildvogelmonitoring konsequent weitergeführt. Aus diesem Grund werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, Ansammlungen von toten Wasservögeln dem Veterinäramt zu melden. Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen in Deutschland ist bislang nicht bekannt geworden. Trotzdem sollten tote oder kranke Tiere nicht berührt und eingesammelt werden. Hunde sind vom Kadaver fernzuhalten.

Ein Merkblatt mit Sicherheitsmaßnahmen speziell für Geflügelhalter sowie aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern gibt es unter www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/gefluegelpest/