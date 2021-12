Geflügelpest im Anmarsch: Eier aus Freilandhaltung könnten auch im Raum Neuburg knapp werden

Plus Die Geflügelpest ist zurück – und mit ihr die Maßnahmen, die eine Ausbreitung verhindern sollen. Was bedeutet das für kleine Betriebe? Und wie wirkt sich das Virus auf den Konsum aus?

Auch diesen Herbst ist die Lage angespannt – denn die Geflügelpest breitet sich wieder in Bayern aus. Mitte Oktober schon wurde eine Wildente im Landkreis Cham positiv auf die Geflügelpest getestet, mittlerweile sind im Freistaat drei Fälle bekannt. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat wie andere Regionen eine Allgemeinverfügung erlassen, um Halterinnen, Halter und vor allem deren Tiere vor dem grassierenden Virus zu schützen.